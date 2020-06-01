Происшествия

ИзвестияИзвестияПропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Следователи в свою очередь уточнили, что девочка пропала накануне во время похода на рыбалку со своим отцом. Родитель распивал алкоголь с друзьями и оставил дочь без присмотра, после чего девочка исчезла.
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Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

РБК08:04

На дне Северо-Крымского канала обнаружено тело пропавшей девочки

RT на русском07:52

В вечер пропажи 6-летней девочки ее отец выпивал с друзьями

Вести Крым07:10

В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки

РИА Новости06:35

Криминалисты центрального аппарата СКР участвуют в поисках пропавшей в Крыму девочки

Вести.Ru04:28

В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки

ТАСС03:40

Водолазы нашли тело пропавшей девочки на дне Северо-Крымского канала

ИА Крыминформ06:24
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