Происшествия

ИзвестияИзвестияПропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Следователи, в свою очередь, уточнили, что девочка пропала накануне во время похода на рыбалку со своим отцом. Родитель распивал алкоголь с друзьями и оставил дочь без присмотра, после чего девочка исчезла.
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Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

РБК08:04

В Крыму обнаружили тело пропавшей шестилетней девочки

ТАСС07:08

Водолазы нашли тело пропавшей девочки на дне Северо-Крымского канала

ИА Крыминформ06:24

На дне Северо-Крымского канала обнаружено тело пропавшей девочки

RT на русском07:52

В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки

РИА Новости06:35

Криминалисты центрального аппарата СКР участвуют в поисках пропавшей в Крыму девочки

Вести.Ru04:28

В Ленинском районе найдено тело шестилетней девочки

Вести Крым08:49
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Политика

Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля

Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 09:22
Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
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Общество

Начальником полиции Москвы назначили главу УВД по ЦАО

РБК 09:15
Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Происшествия

В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста

Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.
REGNUM 08:30
Гаджеты

ZTE представила смартфон ZTE Axon 11 SE

Компания ZTE официально представила смартфон Axon 11 SE, который стал самым дешёвым 5G-устройством в ассортименте компании.
ITZine.ru 07:44
Футбол

«Тамбов» проводит тренировки на базе «Рубина»

По информации источника, футболисты «Тамбова» проводят занятия на одном из футбольных полей на базе «Рубина», при этом тренировки не пересекаются с тренировками игроков казанского клуба.
Sport24.ru 09:17
Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
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Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер вчера в 03:28
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Общество

Глава Минпросвещения заявил о планах провести очные выпускные

РБК 09:01
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Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:07
Экономика

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
РИА Новости 06:53
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Космос

На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка

Последняя мощная вспышка класса Х9.3 произошла на Солнце в конце сентября 2017 года.
МИР 24 08:02
21
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
627
Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
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Общество

Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Армия и оружие

Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии

Lenta.ru 08:32
Происшествия

На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу

РИА Новости 06:19
20
Политика

МИД РФ выразил послу Чехии недоумение из-за затягивания консультаций

Посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку пригласили в МИД РФ в связи с затягиванием Прагой консультаций по актуальным двусторонним вопросам, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Интерфакс 09:13
Политика

В Великобритании выступили против возвращения России в формат G7

Власти Великобритании выступают против возвращения России в формат G7, однако оставляют за любой страной, проводящей саммит, решение о том, кто войдет в список приглашенных, передает агентство Рейтер заявление представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
РИА Новости 09:03
Здоровье

Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками

Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы 03:31
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Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
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Игры

Sony рассказала о цене PlayStation 5

4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
71
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
1,6K
Общество

В Подмосковье могут открыть торговые центры

Торговые центры могут открыть в Московской области уже на следующем этапе смягчения ограничений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 08:50
Главное