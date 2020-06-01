Происшествия

ТАССТАССВ Крыму обнаружили тело пропавшей шестилетней девочки

В Крыму нашли тело пропавшей в воскресенье шестилетней девочки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
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Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

РБК08:04

На дне Северо-Крымского канала обнаружено тело пропавшей девочки

RT на русском07:52

В Крыму обнаружили тело пропавшей шестилетней девочки

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Водолазы нашли тело пропавшей девочки на дне Северо-Крымского канала

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В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки

РИА Новости06:35

Криминалисты центрального аппарата СКР участвуют в поисках пропавшей в Крыму девочки

Вести.Ru04:28

В вечер пропажи 6-летней девочки ее отец выпивал с друзьями

Вести Крым07:10
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Авто

5 мифов о надежности мотора Hyundai Solaris

АвтоВзгляд 30 мая в 05:48
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Общество

Опубликована интерактивная карта загруженности московских парков

Москвичам стала доступна интерактивная карта загруженности парков и мест отдыха на портале mos.ru, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.
РИА Новости 10:43
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Армия и оружие

Египетский фрегат разнес в клочья турецкий военный корабль, нарушивший границы страны

Shraibikus News 07:39
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Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
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Общество

McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
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Политика

Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с участниками рабочей группы по поправкам в Основной закон.
Ведомости 10:21
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Здоровье

727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье

727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:10
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Культура

XX фестиваль «Черешневый лес» открылся по расписанию

Российская газета вчера в 18:40
Кино

Эскизы малыша Йоды появились в сети

Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
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Стелс стал куда глубже: что говорят журналисты после двух часов в The Last of Us: Part II

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Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

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1 июня в мобильном приложении Сбербанка произошёл сбой.
Вести Подмосковья 04:23
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«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
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Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
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Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
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Космос

Астрофизик РАН расскажет тоболякам о космосе

Тоболяки смогут узнать больше о космосе от аспиранта Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александры Гроховской.
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В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
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Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей

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Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
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Vivo представила первую линейку флагманов в этом году

В составе флагманской линейки смартфонов Vivo 2020 года Х50 присутствует аппарат с уникальной системой оптической стабилизации.
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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за урагана

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Культура

Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня

В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
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