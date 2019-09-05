Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ МЧС назвали причину крушения прогулочного катера у берегов Крыма

В пресс-службе МЧС России заявили, что причиной крушения прогулочного катера «Камелот» в Чёрном море возле Судака стало сильное волнение моря.
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Поиски женщины возобновлены в Крыму после затопления катера

ТАСС01:25

У берегов Крыма затонул прогулочный катер с туристами

Крымская газетавчера в 08:04

В Крыму приостановили поиски пассажирки с затонувшего катера до утра

РИА Новостивчера в 13:37

В МЧС назвали причину крушения прогулочного катера у берегов Крыма

RT на русскомвчера в 10:21

Поиски пропавшего пассажира с затонувшего в Крыму катера приостановлены

Интерфаксвчера в 12:57

Власти Судака рассказали подробности катастрофы с прогулочным катером

РИА Новости Крымвчера в 09:45

Три беспилотника МЧС приступили к поиску пассажирки затонувшего под Судаком катера

ИА Крыминформвчера в 11:03
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Политика

Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки

Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки и пообещал поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.
РИА Новости 00:28
Экономика

Глава Минпромторга назвал причину спада продаж новых авто в РФ

Глава Минпромторга России Денис Мантуров считает, что основной причиной спада продаж новых машин на российском авторынке стало снижение реальных доходов населения.
REGNUM 00:57
Единоборства

Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье

Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Газета.Ru 01:19
Политика

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

ТАСС 01:28
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Политика

Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым

РБК вчера в 20:20
Происшествия

Пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором

Выяснилось, что 21-летний Этьен Мари, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался в контейнер для мусора, который рано утром забрала машина организации, отвечающей за вывоз твердых бытовых отходов.
Российская газета вчера в 19:15
Политика

Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
Известия 01:12
Политика

Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибли двое, в том числе школьница

В Тюменской области утром 6 сентября 2019 года на трассе Шадринск — Ялуторовск произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли два человека, в том числе 15-летняя школьница, и пострадали четверо.
REGNUM 01:21
Происшествия

Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург

Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Авто

Ford анонсировал электрический внедорожник Ford Mustang на тизере

Тарантас Ньюс 00:34
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Общество

Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве

Потребители стали более внимательны к составу продукта и готовы переплатить за более качественный товар, но такое решение чаще принимают женщины, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:41
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Общество

Александр Беглов не стал открывать для пассажиров новые станции питерского метро из-за возможной провокации

Эхо Москвы вчера в 21:06
Политика

Путин посетит космодром Восточный

Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит космодром Восточный, где проверит строительство новых объектов.
Известия вчера в 08:39
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика

Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета вчера в 08:47
Энергетика

Reuters: Exxon Mobil продаст за $4 млрд активы в Норвегии

Нефтегазовая компания Exxon Mobil планирует продать за $4 млрд свои активы в Норвегии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.
ТАСС вчера в 23:51
Теннис

Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru вчера в 08:45
Космос

Астероид впервые поменял цвет на глазах у астрономов

Астрономы, работающие с наземным телескопом IRTF, выяснили, что астероид 6478 Голт, обнаруженный более трех десятилетий назад, стремительно меняет свой цвет в ближнем инфракрасном диапазоне.
Московский Комсомолец 03 сентября в 10:18
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 04 сентября в 18:51
Музыка

В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон снова выбрала платье в стиле принцессы Дианы

Как рассказывает Рeople, Кейт вдохновлена не только стилем Дианы, но и примером по воспитанию детей.
Телепрограмма вчера в 17:16
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