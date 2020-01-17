с чего всё началось

Десятилетнюю школьницу, пропавшую 15 января в городе Карасук Новосибирской области, нашли живой, сообщается на странице поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» «ВКонтакте». По данным kp.ru, девочку обнаружили в запертом подвале одного из местных общежитий.

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

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Политика Халифа Хафтар написал Путину письмо Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.

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Гаджеты Xiaomi сделает POCO независимым брендом Вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джейн объявил в Twitter, что POCO, суббренд китайской компании, станет независимым.

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

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