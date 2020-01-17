Происшествия
ИзвестияПропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Десятилетнюю школьницу, пропавшую 15 января в городе Карасук Новосибирской области, нашли живой, сообщается на странице поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» «ВКонтакте». По данным kp.ru, девочку обнаружили в запертом подвале одного из местных общежитий.
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с чего всё началось
«Распространяемая информация в СМИ о похищении десятилетней девочки, удержании её в металлической клетке и совершении в отношении неё каких-либо противоправных насильственных действий не соответствует действительности», — говорится в пресс-релизе главка СК по Новосибирской области.RT на русском03:59
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В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
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