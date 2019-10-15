Происшествия

ТАССТАССПропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель поисково-спасательного отряда "Прорыв" Николай Волков. "Ксения Каторгина найдена в Екатеринбурге, погибла", - сказал собеседник агентства.
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