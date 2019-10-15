Происшествия
ТАССПропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель поисково-спасательного отряда "Прорыв" Николай Волков. "Ксения Каторгина найдена в Екатеринбурге, погибла", - сказал собеседник агентства.
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В убийстве екатеринбурженки, пропавшей после продажи машины, заподозрили цыган
Московский Комсомолец06:31
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Здоровье
Фармокомпании предложат врачам лекарства
В сотрудничестве с фармацевтической розницей разочаровались производители лекарств.
Цензуры.Нет 03:25
Политика
Опубликован «план Даллеса» против Навального
Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».
Столица С 08:58
Футбол
УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Матч ТВ 08:31
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Армия и оружие
AFP: Совбез ООН обсудит операцию Турции в Сирии 16 октября
Совет Безопасности ООН в среду, 16 октября, обсудит военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 09:25
Политика
Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неправильно восстанавливать авиасообщение между РФ и Грузией без встречных шагов грузинские власти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:29
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине начал падать
Президент Украины Владимир Зеленский начал терять поддержку среди граждан страны.
Вечерняя Москва вчера в 15:31
Культура
Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
РИА Новости вчера в 17:04
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:20 MSK 15 октября понизился на 0.05%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:20 MSK 15 октября понизился на 0.05% (-0.0006) до $1.1017 с $1.1423 предыдущего закрытия.
АК&М 03:21
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК 07:43
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru вчера в 05:52
Здоровье
Медведев дал поручения регионам по национальным проектам
Реализацию национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" в регионах обсудили на заседании президиума профильного Совета при Президенте России под руководством Дмитрия Медведева.
Крым 24 вчера в 17:01
Общество
В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Футбол
Слуцкий присудил себе награду за лучший танец 2019 года
Sport24.ru 10:50
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Шоу-бизнес
Новый клип Бузовой бьет рекорды YouTube
Многие поклонники отметили, что это первый клип, в котором певица полностью одета.
ИА DixiNews // Новости Москвы 09:07
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58
Происшествия
В Индии нашли похороненного заживо младенца
В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань.
Lenta.ru вчера в 23:04
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47