Происшествия
РИА НовостиПропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли живой и вернули маме, сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.
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с чего всё началось
При себе у ребенка был розовый рюкзак. По предварительным данным, девочка вышла из дома утром после ссоры с родителями. Родственники собирались отвести ее на занятия, но девочка вышла за дверь якобы вынести мусор и пропала.РЕН ТВ11:10
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Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Тульская пресса 11 октября в 11:40
Религия
Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы
В понедельник 14 октября 2019 года Православная Церковь отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
Фома 17:00
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Музыка
«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато
Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Фонтанка.Ру вчера в 18:21
Космос
Челябинцы могут придумать названия для новых лун Сатурна
Недавно астроном Скотт Шеппард из института Карнеги объявил об открытии 20 новых открытых спутников Сатурна.
Первый областной 10 октября в 23:42
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Росбалт 11 октября в 11:00
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Шоу-бизнес
Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление
Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.
Super.ru вчера в 04:01
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 16:42
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Шоу-бизнес
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Врач добавила, что больной сейчас крайне необходимы поддержка и присутствие рядом родных и близких.
Рамблер 07:25
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
Происшествия
Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru 15:45
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online вчера в 04:50
Политика
Президент Эквадора ввел комендантский час
Российская газета вчера в 19:34
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 16:02
Футбол
Буффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ» на один сезон
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил, зачем в прошлом сезоне перешел в «ПСЖ».
Sport24.ru 10:05
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией
RT на русском 14:59
Гаджеты
Экран Huawei Mate 30 Pro оказался очень нежным
Флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro примечателен своим сенсорным экраном, который загибается на боковины под большим углом.
iXBT.com 11:09
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Политика
Независимый кандидат побеждает на выборах президента в Тунисе
Независимый политик, профессор конституционного права Каис Саид уверенно лидирует на президентских выборах в Тунисе.
Известия 17:23
Политика
Зеленский призвал полицейских уважать право граждан на мирный протест
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы страны отнестись с уважением к праву граждан страны на мирный протест.
News.ru 14:00
Армия и оружие
Путин надеется, что второй холодной войны не случится
Президент России Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет.
Народные новости 06:02
Футбол
Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020
Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
Известия 14:19
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01
Общество
Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»
РИА Новости 09:16
Наука
Как покормить горностая с руки
Как пишет автор видео Василий Сарана: В этом году на Путорана осень малость запоздала и наш сосед-горностай так загулял, что вернулся чертовски изголодавшимся.
Популярная механика 08:19
Армия и оружие
Германия ограничит продажу оружия Турции из-за операции в Сирии
На фоне турецкого военного наступления на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на все вооружения, которые могут быть использованы Турцией в Сирии,- сказал Маас немецкому изданию Bild am Sonntag В прошлом году поставки немецкого вооружения в Турцию составили 242,8 млн евро - почти треть всего экспорта оружия Германии.
Южный Федеральный вчера в 12:44