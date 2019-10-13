Происшествия
РИА НовостиПропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли живой и вернули маме, сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.
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с чего всё началось
При себе у ребенка был розовый рюкзак. По предварительным данным, девочка вышла из дома утром после ссоры с родителями. Родственники собирались отвести ее на занятия, но девочка вышла за дверь якобы вынести мусор и пропала.РЕН ТВ11:10
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Единоборства
Боксёр Дмитрий Бивол победил Ленина
Соперником Дмитрия стал доминиканец Ленин Кастильо. По итогам двенадцати раундов Дмитрий победил единогласным решением судей.
Газета Metro 05:54
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо
Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо.
News.ru 14:39
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Политика
Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт
Согласно результатам подсчета 82% бюллетеней, единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон набирает 51% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей с 2010 года, набирает около 44%.
РБК 19:26
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Газета.Ru 06:05
Кино
На экранах «Гемини» Энга Ли
На экранах "Гемини" Энга Ли В прокат вышел боевик Энга Ли "Гемини", заманивающий зрителя новейшими технологическими достижениями — форматом 120 кадров в секунду и Уиллом Смитом, помолодевшим с помощью компьютерной графики на 25 лет.
Коммерсантъ 18:59
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Политика
Трамп рассказал о выполнении Китаем условий торговой сделки
Президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем.
Газета.Ru 18:37
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Шоу-бизнес
Певица Гайтана рассказала о жизни по соседству с Зеленским
News.ru вчера в 19:03
Религия
Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Экспресс газета 18:00
Экономика
Граждан Украины запишут в самозанятые в России
Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Известия 18:28
Здоровье
О скрытых болезнях говорит тяга к этим пяти продуктам
Пищевой выбор, оказывается, определяет состояние организма. «ВП.ру» рассказала о каких проблемах здоровья говорят предпочтения в рационе.
Московский Комсомолец 12:59
Футбол
«Торпедо» ещё не приняло решение по поводу участия в РПЛ
Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.
Чемпионат 17:30
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Политика
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости 15:12
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
РИА Новости 11 октября в 03:35
Политика
Россия рассматривает возможность поставок ОАЭ самолетов и вертолетов
Россия рассматривает возможность поставок самолетов и вертолетов в Объединенные Арабские Эмираты.
ТАСС 15:54
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Армия и оружие
«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)
Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 05:00
Технологии
Появилось видео нового саркофага Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета
Европейский банк реконструкции и развития на своей странице в фейсбуке опубликовал ролик, на котором со всех сторон виден новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенном в результате аварии в 1986 году.
Газета.Ru 16:59
Футбол
Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию
Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
LiveSport.ru 16:55
Музыка
Дима Билан снова захотел на «Евровидение»
Известный российский исполнитель Дима Билан заявил, что может в третий раз представить нашу страну на "Евровидении", в следующем году международный конкурс песни пройдет в Роттердаме.
Народные новости 10 октября в 18:44