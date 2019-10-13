При себе у ребенка был розовый рюкзак. По предварительным данным, девочка вышла из дома утром после ссоры с родителями. Родственники собирались отвести ее на занятия, но девочка вышла за дверь якобы вынести мусор и пропала.

с чего всё началось

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