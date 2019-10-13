Происшествия
РИА НовостиПропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли живой и вернули маме, сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.
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с чего всё началось
При себе у ребенка был розовый рюкзак. По предварительным данным, девочка вышла из дома утром после ссоры с родителями. Родственники собирались отвести ее на занятия, но девочка вышла за дверь якобы вынести мусор и пропала.РЕН ТВ11:10
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Здоровье
У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль
Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.
Lenta.ru 16:37
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Армия и оружие
Путин оценил вероятность новой холодной войны
Президент РФ Владимир Путин надеется, что новой холодной войны не будет, но в любом случае Россию она затронет в наименьшей степени.
БИЗНЕС Online 07:10
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Технологии
Новый саркофаг Чернобыльской АЭС засняли с высоты птичьего полета
Новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенным в результате аварии в 1986 году, засняли со всех сторон с высоты птичьего полета.
Известия 19:30
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54
Экономика
Граждан Украины запишут в самозанятые в России
Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Известия 18:28
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК 20:52
Наука
CRISPR запрограммировали на уничтожение человеческих РНК-вирусов
Американские исследователи запрограммировали CRISPR на уничтожение человеческих РНК-вирусов.
МедиаПоток 11 октября в 12:15
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 12 по 18 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 12 по 18 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Постепенно тучи рассеются и у вас появятся шансы поправить свои дела.
Алтайская правда 19:59
Происшествия
Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки
Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Известия 20:49
Здоровье
Эксперты назвали 5 опасных для здоровья народных средств
Эксперты портала «Здоровье Mail.ru» считают, что как минимум 5 из них на пользу не пойдут и принесут только вред.
Вечерний курьер вчера в 14:12
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Авто
В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur
В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.
Car.ru 10 октября в 22:01
Авто
Перспективы LADA Granta Drive Active оценили дилеры
Седан LADA Granta Drive Active, который совсем скоро поступит в продажу, призван стать самой «молодежной» моделью в линейке LADA.
Автоновости дня 06:25
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM вчера в 10:40
Происшествия
В Саратове простились с убитой девочкой
В Саратове сотни людей простились с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:15
Фигурное катание
Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy
Спорт-Экспресс 11:24
Экономика
США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Соединённые Штаты приостановили повышение пошлин на китайский импорт на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября по итогам торговых переговоров.
RT на русском 11 октября в 16:24
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 03:43
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Армия и оружие
Трамп заявил о необходимости вернуть войска США из Сирии
Американские войска, которые находятся в Сирии, не должны охранять границу с Турцией, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру вчера в 20:52
Единоборства
Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru вчера в 23:57
Культура
Шнуров предложил избирать в Госдуму порноактеров
Музыкант Сергей Шнуров предложил избирать в Госдуму порноактеров.
Вести.Ru 09:17