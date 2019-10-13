Происшествия
РИА НовостиПропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли живой и вернули маме, сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.
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с чего всё началось
При себе у ребенка был розовый рюкзак. По предварительным данным, девочка вышла из дома утром после ссоры с родителями. Родственники собирались отвести ее на занятия, но девочка вышла за дверь якобы вынести мусор и пропала.РЕН ТВ11:10
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Футбол
Голодец поздравила сборную РФ с выходом на Евро-2020
Заместитель председателя правительства по культуре и спорту Ольга Голодец поздравила российскую сборную и её тренера Станислава Черчесова с выходом на чемпионат Европы в 2020 году.
News.ru 14:45
Футбол
Артем Дзюба: «Уже извинился перед парнями, что как дед бегаю, ругаюсь»
Уже извинился сейчас перед парнями, что как дед бегаю, ругаюсь.
Sportbox.RU 14:37
Армия и оружие
Сирийская армия направилась на север страны
RT на русском 14:20
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru вчера в 10:06
Общество
В Калифорнии впервые в США запретили продажу меха
«Калифорния является лидером в деле защиты животных, и сегодня сюда входит запрет на продажу меха», — заявил Ньюсом.
REGNUM вчера в 23:03
Происшествия
В Кировске в кафе в ходе потасовки зарезали диджея
Установлено, что мигранта ударили ножом в ходе потасовки в кафе «Гызыл Гая» на Ладожской улице в городе Кировске.
78.ru 08:42
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 12:23
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01
Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго самолета находились двое россиян
Два гражданина России находились на борту самолета Ан-72, который в минувший четверг потерпел крушение в Демократической республике Конго, сообщает в субботу посольство РФ в ДРК.
Интерфакс вчера в 05:11
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
RT на русском 10:21
Политика
На Украине после пресс-марафона Зеленского поставили диагноз журналистике
С критикой работы журналистов в ходе пресс-марафона с президентом Украины Владимиром Зеленским выступил известный украинский врач Евгений Комаровский 12 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 05:19
Экономика
Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями
Политическая Экспертиза 03:57
Армия и оружие
Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Футбол
Дешам: «Вызов Бензема в сборную Франции не принес бы пользы команде»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам исключил возвращение нападающего «Реала» Карима Бензема в национальную команду.
Sport24.ru вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Дочь Шнурова на прощальном концерте отца потеряла телефон
Серафима, 26-летняя дочь Сергея Шнурова, поделилась в stories Instagram впечатлениями от прощального концерта папы.
Телепрограмма 03:42
Футбол
Тренер сборной Кипра: «Россия нас просто наказала»
Главный тренер сборной Кипра Ран Бен Шимон прокомментировал поражение от России.
Soccer.ru 14:34
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Армия и оружие
Назван виновник утечки данных о российском супероружии
В западных СМИ заявляют о том, что Генри Фрезе, работник американской разведслужбы, виновен в утечке данных о тестировании китайского и российского «супероружия».
Discover24 02:42
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль 05:06
Происшествия
Бродячий енот устроил погром в московском кафе
Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.
РИА Новости 10:17
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04