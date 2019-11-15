Происшествия
Российская газетаВ Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма. По сообщению регионального СК, по подозрению в убийстве задержан родственник девочки - ее отчим. Он признался в преступлении и указал место, где спрятал жертву.
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Общество
Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю заработную плату российских врачей, сообщает РИА Новости.
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
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Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»
"Не думаю, что в Кремле как-то должны комментировать ситуацию с самолетом и котом", - пояснил Песков.
Политика
Протестующие в Тбилиси уже ставят палатки около парламента
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Единоборства
Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле
Российский боец ММА Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке прошедшего в Израиле турнира Bellator 234.
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Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
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Роджер Федерер: «Сыграл невероятно против Джоковича»
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Опубликован трейлер боевика «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнольдсом
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Кино
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Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Происшествия
В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер
Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Экономика
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
В поисках более высокой доходности россияне обратились к паевым инвестиционным фондам, начали открывать индивидуальные инвестиционные счета и вкладываться в ценные бумаги.
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать бизнес
Петров подтвердил «Ведомостям», что автодилер выставлен на продажу.
Общество
СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
Футбол
Adidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу
Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Происшествия
Врачи сообщили о состоянии раненых в колледже Благовещенска
Авто
Электрокроссовер Ford назовут Mustang Mach-E
Ранее предполагалось, что Mach-E станет названием внедорожника, но то что слово Mustang также станет частью имени является большим сюрпризом.
Авто
Toyota Camry получила полный привод RAV4
Японский концерн Toyota презентовал популярный седан Camry и флагманскую модель Avalon в исполнении с полным приводом.
Происшествия
Адвокат: историку Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ
Адвокат Александр Почуев заявил, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не сообщили об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.
Футбол
Луис Адриано женился на российской модели
Бывший футболист "Спартака", ныне выступающий за бразильский клуб "Палмейрас" сегодня женится на российской модели Екатерине Дорожко.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Политика
CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине
Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.