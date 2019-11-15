Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма. По сообщению регионального СК, по подозрению в убийстве задержан родственник девочки - ее отчим. Он признался в преступлении и указал место, где спрятал жертву.
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По подозрению в убийстве пропавшей в Крыму девочки задержан её отчим

КИА01:13

В Крыму нашли тело пропавшей 5-летней девочки. За убийство задержали отчима

КП - Крым01:21

Отчим сознался в убийстве 5-летней девочки – СК

Крым 2401:15

В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки

РИА Новости02:27

Пропавшая в Крыму девочка обнаружена погибшей, отчим признался в убийстве

ИА Крыминформ01:11

Пятилетнюю пропавшую девочку в Крыму нашли закопанной в канаве

РЕН ТВ01:08

Семья найденной мертвой в Крыму пятилетней девочки не состояла на учете в органах опеки

ТАСС02:02
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Общество

Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю заработную плату российских врачей, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 15:08
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Общество

Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»

"Не думаю, что в Кремле как-то должны комментировать ситуацию с самолетом и котом", - пояснил Песков.
Pravda.Ru 13 ноября в 08:33
Политика

Протестующие в Тбилиси уже ставят палатки около парламента

Газета.Ru вчера в 16:43
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости вчера в 12:27
Единоборства

Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле

Российский боец ММА Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке прошедшего в Израиле турнира Bellator 234.
Российская газета вчера в 22:50
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Car.ru вчера в 13:33
Теннис

Роджер Федерер: «Сыграл невероятно против Джоковича»

Спорт-Экспресс вчера в 21:10
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Кино

Опубликован трейлер боевика «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv вчера в 14:38
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

РБК вчера в 19:54
Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России

Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Время Пресс вчера в 05:56
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Происшествия

В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:20
Экономика

Россияне нашли выгодный способ хранить деньги

В поисках более высокой доходности россияне обратились к паевым инвестиционным фондам, начали открывать индивидуальные инвестиционные счета и вкладываться в ценные бумаги.
Lenta.ru 01:00
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Петров подтвердил «Ведомостям», что автодилер выставлен на продажу.
Ведомости вчера в 17:08
Общество

СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Футбол

Adidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу

Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
Журналистская правда вчера в 05:28
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости вчера в 01:46
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии раненых в колледже Благовещенска

Sibnet Новости вчера в 23:56
Авто

Электрокроссовер Ford назовут Mustang Mach-E

Ранее предполагалось, что Mach-E станет названием внедорожника, но то что слово Mustang также станет частью имени является большим сюрпризом.
32CARS.ru вчера в 06:10
Авто

Toyota Camry получила полный привод RAV4

Японский концерн Toyota презентовал популярный седан Camry и флагманскую модель Avalon в исполнении с полным приводом.
Новые автомобили 13 ноября в 10:34
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК вчера в 03:00
Происшествия

Адвокат: историку Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ

Адвокат Александр Почуев заявил, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не сообщили об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.
RT на русском 01:50
Футбол

Луис Адриано женился на российской модели

Бывший футболист "Спартака", ныне выступающий за бразильский клуб "Палмейрас" сегодня женится на российской модели Екатерине Дорожко.
Bobsoccer 01:45
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса вчера в 15:58
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Политика

CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине

Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
РБК 01:36
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
ТАСС вчера в 15:43
Происшествия

Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае

В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Lenta.ru 02:11
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