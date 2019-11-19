Происшествия
РБКПропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
В полиции добавили, что жизни девушки ничего не угрожает. Корреспондентка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова утром 17 ноября вышла из дома на Весенней улице и не вернулась. Как заявили «РИА Новости» ее коллеги, на работе женщина не появлялась и никому не звонила.
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Общество
Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
Футбол
В сборной России введена система штрафов
В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.
Общество
Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад
В воскресенье, 17 ноября, уровень воды в Венеции перестал расти и постепенно пошел на спад.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
Общество
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Общество
Госдума приняла закон о правилах использования нацистской символики
Государственная дума приняла закон о правилах использования нацистской символики.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Теннис
Хачанов принес сборной России победу над Хорватией на Кубке Дэвиса
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Гаджеты
Вышла MIUI 11 для старых смартфонов Xiaomi
Xiaomi продолжает распространять свою фирменную оболочку MIUI 11 для своих устройств.
Политика
На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам
В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
Происшествия
На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже
На Камчатке у пенсионерки похитили около 1,5 млн руб. под видом инвестирования в биржевые сделки.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Технологии
Мобильное приложение найдет поломку двигателя в машине по звуку
В России решили запустить новый сервис, который поможет оценить состояние мотора в машине по звуку и найдет поломку.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Кино
Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд
Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Происшествия
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Следователи задержали 31-летнего жителя Красноярска по подозрению в убийстве своей подруги 29-летней Галины Миниенко, пропавшей без вести несколько дней назад.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Космос
Над спутником Юпитера зафиксировали следы водяного пара
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Культура
Белый дом потратит 7 млн рублей на презентацию области в Госдуме
Потратят на это из бюджета области 7,33 млн рублей.
Армия и оружие
Снайпер ополченцев ликвидировал боевика ВСУ в Донбассе
Украинское командование заявило об активизации снайперов ополченцев в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе.