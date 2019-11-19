Происшествия

РБКРБКПропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

В полиции добавили, что жизни девушки ничего не угрожает. Корреспондентка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова утром 17 ноября вышла из дома на Весенней улице и не вернулась. Как заявили «РИА Новости» ее коллеги, на работе женщина не появлялась и никому не звонила.
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Полицейские нашли пропавшего редактора «Интерфакса»

Известия05:16

Пропавшая журналистка два дня жила под церковью

Комсомольская правда05:07

Твердила «Мне это кажется». Лайф узнал, как нашли пропавшую в Москве журналистку

Life.ru06:01

Пропавшую в Москве журналистку нашли живой

РИА Новости05:03

Пропавшая в Москве журналистка найдена живой

Вечерняя Москва05:06

Пропавшая в Москве журналистка найдена живой

Москва 2405:01

Пропавшего редактора «Интерфакса» нашли живой

ТАСС04:58
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Общество

Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
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В сборной России введена система штрафов

В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.
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Общество

Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад

В воскресенье, 17 ноября, уровень воды в Венеции перестал расти и постепенно пошел на спад.
Комсомольская правда 17 ноября в 10:54
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
REGNUM 04:32
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Общество

Госдума приняла закон о правилах использования нацистской символики

Государственная дума приняла закон о правилах использования нацистской символики.
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Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
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Хачанов принес сборной России победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

Sportbox.RU вчера в 14:41
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
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В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Гаджеты

Вышла MIUI 11 для старых смартфонов Xiaomi

Xiaomi продолжает распространять свою фирменную оболочку MIUI 11 для своих устройств.
The GEEK вчера в 06:46
Политика

На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам

В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
РБК 05:38
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
ТАСС 04:34
Происшествия

На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже

На Камчатке у пенсионерки похитили около 1,5 млн руб. под видом инвестирования в биржевые сделки.
РБК 05:17
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

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В Якутии мать закрыла на два дня в доме четверых детей без еды и воды

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Технологии

Мобильное приложение найдет поломку двигателя в машине по звуку

В России решили запустить новый сервис, который поможет оценить состояние мотора в машине по звуку и найдет поломку.
DriveNN.ru 05:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд

Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
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Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
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Происшествия

Сотрудник российской колонии закопал свою подругу

Следователи задержали 31-летнего жителя Красноярска по подозрению в убийстве своей подруги 29-летней Галины Миниенко, пропавшей без вести несколько дней назад.
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Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
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Над спутником Юпитера зафиксировали следы водяного пара

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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

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Директор обстрелянного студентом российского колледжа уволился

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Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

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Белый дом потратит 7 млн рублей на презентацию области в Госдуме

Потратят на это из бюджета области 7,33 млн рублей.
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Армия и оружие

Снайпер ополченцев ликвидировал боевика ВСУ в Донбассе

Украинское командование заявило об активизации снайперов ополченцев в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе.
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