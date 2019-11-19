Происшествия

РБКРБКПропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

В полиции добавили, что жизни девушки ничего не угрожает. Корреспондентка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова утром 17 ноября вышла из дома на Весенней улице и не вернулась. Как заявили «РИА Новости» ее коллеги, на работе женщина не появлялась и никому не звонила.
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Пропавшую в Москве журналистку нашли живой

РИА Новости05:03

«Мне это кажется»: Пропавшая журналистка два дня жила под церковью

Комсомольская правда05:07

Пропавшего редактора «Интерфакса» нашли живой

ТАСС04:58

Твердила: «Это кажется». Лайф узнал, как нашли пропавшую в Москве журналистку

Life.ru06:01

Пропавшая в Москве журналистка найдена живой

Москва 2405:01

Пропавшая в Москве журналистка найдена живой

Вечерняя Москва05:06

Сектанты и депрессия: что известно о пропавшей в Москве журналистке

РЕН ТВвчера в 19:45
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Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Спорт

Сын Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси

Виктор Лукашенко, сын президента Беларуси Александра Лукашенко, был избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны, сообщает официальный сайт организации.
Чемпионат 05:45
Общество

У чиновников-коррупционеров изъяли имущество на 12 млрд рублей

Общая стоимость изъятого в пользу государства незаконно приобретённого российскими чиновниками имущества за 2019 год составила свыше 12 млрд рублей.
Комсомольская правда 06:30
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Общество

Госдума приняла закон о премиях врачам за раннее выявление рака

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о стимулирующих выплатах врачам за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Интерфакс 06:11
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Политика

Песков анонсировал принятие документа на «нормандском саммите»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече глав стран "нормандского формата" примут документ.
Московский Комсомолец 07:07
Футбол

Луис Энрике возвращается на пост главного тренера сборной Испании

РИА Новости 07:23
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:00
Политика

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
REGNUM вчера в 22:39
Киберспорт

В CS:GO вышла операция Shattered Web

В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
CyberSport.ru 01:47
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
News-24.ru 05:27
Политика

США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране

"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Происшествия

В Нижнем Новгороде за взятку задержан главный кадровик областного МВД

Начальник управления по работе с личным составом главного управления МВД России по Нижегородской области Сергей Бывалов был задержан по подозрению в получении взятки в значительном размере.
Тема Нижний Новгород 06:23
Общество

Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер

Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Дни.ру 04:29
Политика

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

RT на русском 07:14
Армия и оружие

США увеличат в Польше военный контингент в десять раз

Соединенные Штаты планируют существенно нарастить военное присутствие в Польше примерно в десять раз.
МонаВиста 06:23
Политика

Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
REGNUM 06:01
Гаджеты

Samsung вот-вот уступит лидерство Xiaomi на еще одном рынке

Напомним, несколько кварталов назад Xiaomi обошла Samsung на рынке Индии, а теперь ситуация должна повториться в еще одной стране.
iXBT.com 05:59
Здоровье

В Минздраве Оренбуржья прокомментировали ветхие пеленки в роддоме

АиФ Оренбург 06:58
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
Lenta.ru вчера в 23:22
Происшествия

Следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых детях

Вести.Ru вчера в 14:24
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com вчера в 12:25
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Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

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В Варшаве началась «Российская цифровая неделя»

Перед посетителями «Российской цифровой недели» выступят 15 спикеров, представляющих российские компании, активно работающие в различных отраслях российского цифрового сегмента экономики.
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Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

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Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Политика

Песков отказался комментировать слушания по импичменту Трампа

Кремль наблюдает за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, но комментировать это не будет.
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Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
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