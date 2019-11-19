Происшествия
РБКПропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
В полиции добавили, что жизни девушки ничего не угрожает. Корреспондентка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова утром 17 ноября вышла из дома на Весенней улице и не вернулась. Как заявили «РИА Новости» ее коллеги, на работе женщина не появлялась и никому не звонила.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Спорт
Сын Лукашенко избран первым вице-президентом НОК Беларуси
Виктор Лукашенко, сын президента Беларуси Александра Лукашенко, был избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны, сообщает официальный сайт организации.
Общество
У чиновников-коррупционеров изъяли имущество на 12 млрд рублей
Общая стоимость изъятого в пользу государства незаконно приобретённого российскими чиновниками имущества за 2019 год составила свыше 12 млрд рублей.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Общество
Госдума приняла закон о премиях врачам за раннее выявление рака
Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о стимулирующих выплатах врачам за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Политика
Песков анонсировал принятие документа на «нормандском саммите»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече глав стран "нормандского формата" примут документ.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Политика
На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко
По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
Киберспорт
В CS:GO вышла операция Shattered Web
В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Политика
США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране
"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
Происшествия
В Нижнем Новгороде за взятку задержан главный кадровик областного МВД
Начальник управления по работе с личным составом главного управления МВД России по Нижегородской области Сергей Бывалов был задержан по подозрению в получении взятки в значительном размере.
Общество
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Армия и оружие
США увеличат в Польше военный контингент в десять раз
Соединенные Штаты планируют существенно нарастить военное присутствие в Польше примерно в десять раз.
Политика
Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
Гаджеты
Samsung вот-вот уступит лидерство Xiaomi на еще одном рынке
Напомним, несколько кварталов назад Xiaomi обошла Samsung на рынке Индии, а теперь ситуация должна повториться в еще одной стране.
Происшествия
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
Происшествия
Следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых детях
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Наука
В Варшаве началась «Российская цифровая неделя»
Перед посетителями «Российской цифровой недели» выступят 15 спикеров, представляющих российские компании, активно работающие в различных отраслях российского цифрового сегмента экономики.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Политика
Песков отказался комментировать слушания по импичменту Трампа
Кремль наблюдает за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, но комментировать это не будет.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.