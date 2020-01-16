Происшествия

ТАССТАССПропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
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Медики рассказали о состоянии найденной в Карасуке девочки

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Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАССвчера в 21:33

«Насилия не было»: следователи рассказали о состоянии найденной в подвале школьницы

КП - Новосибирсквчера в 23:34

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

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«Боялась полиции»: пропавшая 10-летняя девочка пришла в сознание в больнице

НГСвчера в 21:46

Следователи допросят родителей пропавшей Алёны Касталановой из Новосибирской области

Сиб.фмвчера в 23:39

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли без сознания

Московский Комсомолецвчера в 12:41
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 15 января в 01:00
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Народные новости вчера в 21:02
Политика

Мишустин назвал задачи нового правительства

Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Forbes вчера в 06:46
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Футбол

Намли уже прилетел в США. Он будет играть в аренде за «Колорадо»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли перешел в «Колорадо Рэпидз». 25-летний датчанин уже прилетел в США, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 12:01
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru вчера в 17:33
Общество

На Алтае штормит, дороги закрыты

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские синоптики предупредили о том, что 17 и 18 января в крае ожидаются снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололедные явления.
REGNUM вчера в 23:27
Авто

Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Автоновости дня 15 января в 12:51
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Общество

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

По словам президента, в случае если доходы семьи в расчете на одного человека не превышают 1 МРОТ, то семьи должны получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет.
Гудвилл.онлайн 15 января в 04:16
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 17:46
Технологии

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
РБК вчера в 19:38
Шоу-бизнес

Стало известно о смерти 65-летней бывшей жены Дмитрия Иванова

Певица пытается доказать через суд, что их брак с Дмитрием был фиктивным. Журналисты разыскали близких той самой первой жены Иванова.
StarHit.ru вчера в 03:00
Происшествия

Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса

Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Известия вчера в 22:27
Общество

СМИ назвали самую волнующую россиян проблему в сфере ЖКХ

Состояние жилых домов и недостатки в работе управляющих компаний волновали россиян чаще, чем цены на коммунальные услуги и ошибки, допущенные в платежных квитанциях.
РБК вчера в 23:24
Общество

Регулярный секс может задержать менопаузу

Судя по статистике, которую проанализировали британские ученые, ранняя менопауза чаще наступает у тех женщин, которые занимаются сексом один раз в месяц и реже.
Planet Today 15 января в 06:53
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
РИА Новости вчера в 21:50
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Политика

Путин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева

Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности.
Общественная служба новостей вчера в 08:16
Энергетика

Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США

Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Lenta.ru вчера в 20:00
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс вчера в 09:26
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей вчера в 12:11
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru 15 января в 11:32
Политика

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус вчера в 14:51
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Политика

Денис Мацуев вошел в группу по внесению поправок в Конституцию России

Глагол. Иркутское обозрение 15 января в 19:41
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