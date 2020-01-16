Происшествия

ТАССТАССПропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
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Пропавшая 15 января в г. Карасук Новосибирской области 10-летняя девочка, в поисках которой участвовали сотни людей, найдена живой, сообщили
 в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск».
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