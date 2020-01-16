Происшествия
ТАССПропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой
Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
Пропавшая 15 января в г. Карасук Новосибирской области 10-летняя девочка, в поисках которой участвовали сотни людей, найдена живой, сообщили в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск».Милосердие.ru16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 22:13, Ашберн
Хоккей
Отомстили: СКА обыграл «Йокерит» со счётом 4:1
Петербургский ХК СКА отомстил финскому «Йокериту» за прошлый проигрыш со счётом 0:6, обыграв их в матче регулярного чемпионата КХЛ в четверг, 16 января.
Армия и оружие
Силовики Украины сообщают об артобстрелах со стороны ДНР и ЛНР
Режим прекращения огня был нарушен девять раз со стороны ДНР и ЛНР 16 января, сообщает пресс-центр объединенных сил Украины в «Фейсбуке».
Хоккей
Форвард «Нью-Джерси» разбил в кровь лицо Овечкину
Стоит отметить, что первом периоде встречи произошел неприятный инцидент с участием капитана хозяев Александра Овечкина.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Политика
Путин назначил Мишустина председателем правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Многие отмечают, что Боня выглядит очень даже хорошо, все, кто высказываются против — обычные завистники.
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Транспорт
На создание авиакомпании в ДФО потребуется до 30 млрд рублей
На создание авиакомпании в Дальневосточном федеральном округе потребуется от 10 до 30 млрд рублей.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Экономика
1 апреля будет не до шуток. Рассказываем, почему
С 1 апреля 2020 года при недоимке свыше 1 миллиона рублей, налоговая пришлет к вам своего челсовека.
Политика
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Политика
Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ
Сопредседателями рабочей группы стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
Происшествия
В КНР ещё один человек умер от нового типа коронавируса
11 января в городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Общество
Из-за сильной метели в Оренбургской области закрыли две трассы
Проезд по федеральной и региональной трассам восточной части Оренбуржья закрыт из-за сильных снегопадов и метели.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Общество
В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО
Политика
Жириновский счёл, что при Мишустине Россия совершит рывок
Если новый премьер как в ФНС оцифрует экономику и социалку, страна совершит серьёзный рывок вперед, — говорится в сообщении Жириновского, которое он разместил в своём Twitter.
Политика
Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу
Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева кардинально изменила имидж
Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева предстала перед поклонниками в новом образе.