Происшествия

Газета.RuГазета.RuПропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
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На странице поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск
" в соцсети "ВКонтакте" подчеркивается, что ребенок был найден в подвале одного из общежитий в бессознательном состоянии, после чего доставлен в больницу.
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