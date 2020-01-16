с чего всё началось

Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".

Хоккей Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль» Единственную шайбу в заключительном периоде провел также Ковальчук, установивший окончательный счет - 4:1. Таким образом, на счету Ковальчука уже 7 (3+4) очка в семи проведенных встречах после подписания контракта с "Канадиенс", причем в обоих матчах, где он забрасывал, его шайбы становились победными.

Хоккей Овечкин обошёл Селянне по количеству заброшенных шайб в НХЛ 14 января "Вашингтон" благодаря двум шайбам Александра Овечкина победил "Каролину" 2:0. Российский хоккеист довёл число своих заброшенных шайб до 686 и вышел на 11 место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

Экономика Готовый бизнес в России стал дешевле В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).

Политика Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств Выстроить систему тотального контроля за доходами всех домохозяйств с целью предоставления адресной помощи предложил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".

Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.