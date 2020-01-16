Происшествия

ТАССТАССПропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
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с чего всё началось
Десятилетнюю школьницу, пропавшую 15 января в городе Карасук Новосибирской области, нашли живой, сообщается на странице
 поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» «ВКонтакте».
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