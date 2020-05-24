Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.
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СК опубликовал видео с места обнаружения тела убитой девочки в Пензе

Известия08:31

Труп изнасилованной девочки обнаружен на улице в Пензе

Народные новости03:28

Появились кадры с ул. Тепличной, где обнаружили тело убитой девочки

ПензаИнформ06:10

Журналист «Пенза-Пресс» побывал на месте, где нашли труп девочки. ФОТО

Пенза-Пресс06:41

В Пензе обнаружили тело девочки-подростка

ТАСС05:04

СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе

РИА Новости07:56

Опубликовано видео с места обнаружения тела убитой девочки в Пензе

Пенза-взгляд05:27
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Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

Госновости 10:01
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Авто

Запустят производство рестайлингового Hyundai i30

Тарантас Ньюс вчера в 00:00
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Происшествия

Задержан подозреваемый в захвате заложников в Москве

Коммерсантъ вчера в 08:53
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Фигурное катание

Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля

Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.
Российская газета 05:49
Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Lenta.ru 15:29
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
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Политика

Депутат Саблин пообещал, что российская армия останется в Сирии

Координатор группы Государственной думы по связям с сирийским парламентом Дмитрий Саблин заявил, что российские военные останутся в Сирии и вместе с сирийцами продолжат «бороться за будущее страны».
News.ru 14:38
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Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
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Футбол

Слияние «Химок» и «Родины» может сорваться

Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.
Soccer.ru 12:44
Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
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Авто

В продаже появилась уникальная Ferrari F40 с пробегом 311 км

В США продается уникальный Ferrari F40 в прекрасном состоянии и с пробегом всего 311 километров. Ferrari F40 выпускался с 1978 по 1992 год.
Letnews.ru 03:28
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Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»

Клип российской панк-рейв-группы Little Big на композицию «Uno» стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Smolnarod.ru 22 мая в 01:23
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Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
1,5K
Общество

В России от коронавируса скончалось рекордное число человек за сутки

Напомним, ранее АБН сообщало о том, что за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 8599 человек.
АБН 09:27
8
Общество

Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

Lenta.ru 05:06
3,5K
Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
1K
Авто

Появились первые фото нового Kia Rio для России

«Российская» KIA Rio скоро порадует рестайлингом: прототип обновленного седана проходит финальные испытания на трассе «Скандинавия».
Автоновости дня 02:45
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Общество

Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

Татар-информ вчера в 12:03
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Политика

Депутат Гусева опровергла информацию о перестановках в «Единой России»

Некоторые СМИ и паблики в социальных сетях ранее распространили информацию со ссылкой на депутата Гусеву о якобы имевшем место закрытом заседании думской фракции «Единая Россия», после которого она заявила о кадровых перестановках в партии.
Ридус 14:30
Армия и оружие

Армия ДНР отразила удар ВСУ по Донецку

ФАН 07:24
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Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 вчера в 19:59
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Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 22 мая в 12:02
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Кино

Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним

Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
1
Общество

В Севастополе готовятся принимать туристов с 15 июня

Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что с 15 июня город планируют открыть для туристов из других регионов страны.
Московский Комсомолец 04:07
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Авто

В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

В рамках ретроспективы забытых отечественных моделей в Сети появилась информация о ВАЗ-21079, агрегируемом мощнейшим на тот момент двигателем.
Letnews.ru 10:37
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Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru 14:48
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Политика

Нетаньяху предстал перед судом в Израиле

Нетаньяху стал первым премьер-министром за всю историю Израиля, который предстал перед судом, находясь в должности.
Lenta.ru 10:30
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