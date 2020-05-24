Происшествия
РИА НовостиПропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.
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Авто
Запустят производство рестайлингового Hyundai i30
Тарантас Ньюс вчера в 00:00
Происшествия
Задержан подозреваемый в захвате заложников в Москве
Коммерсантъ вчера в 08:53
Фигурное катание
Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля
Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.
Российская газета 05:49
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Политика
Депутат Саблин пообещал, что российская армия останется в Сирии
Координатор группы Государственной думы по связям с сирийским парламентом Дмитрий Саблин заявил, что российские военные останутся в Сирии и вместе с сирийцами продолжат «бороться за будущее страны».
News.ru 14:38
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Футбол
Слияние «Химок» и «Родины» может сорваться
Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.
Soccer.ru 12:44
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Авто
В продаже появилась уникальная Ferrari F40 с пробегом 311 км
В США продается уникальный Ferrari F40 в прекрасном состоянии и с пробегом всего 311 километров. Ferrari F40 выпускался с 1978 по 1992 год.
Letnews.ru 03:28
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»
Клип российской панк-рейв-группы Little Big на композицию «Uno» стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Smolnarod.ru 22 мая в 01:23
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Общество
В России от коронавируса скончалось рекордное число человек за сутки
Напомним, ранее АБН сообщало о том, что за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 8599 человек.
АБН 09:27
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Авто
Появились первые фото нового Kia Rio для России
«Российская» KIA Rio скоро порадует рестайлингом: прототип обновленного седана проходит финальные испытания на трассе «Скандинавия».
Автоновости дня 02:45
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Политика
Депутат Гусева опровергла информацию о перестановках в «Единой России»
Некоторые СМИ и паблики в социальных сетях ранее распространили информацию со ссылкой на депутата Гусеву о якобы имевшем место закрытом заседании думской фракции «Единая Россия», после которого она заявила о кадровых перестановках в партии.
Ридус 14:30
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 вчера в 19:59
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 22 мая в 12:02
Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
Общество
В Севастополе готовятся принимать туристов с 15 июня
Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что с 15 июня город планируют открыть для туристов из других регионов страны.
Московский Комсомолец 04:07
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Авто
В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
В рамках ретроспективы забытых отечественных моделей в Сети появилась информация о ВАЗ-21079, агрегируемом мощнейшим на тот момент двигателем.
Letnews.ru 10:37
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru 14:48
Политика
Нетаньяху предстал перед судом в Израиле
Нетаньяху стал первым премьер-министром за всю историю Израиля, который предстал перед судом, находясь в должности.
Lenta.ru 10:30