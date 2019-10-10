Происшествия

Вести.RuВести.RuПропавшая в Саратове девочка найдена мертвой

Пропавшая в Саратове девятилетняя девочка найдена мертвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина.
Читать в источнике
Комментировать112
с чего всё началось

Требующих самосуда над убийцей девочки просят разойтись по домам

Саратовские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 9-летней школьницы. Тело девочки обнаружили в гаражах в Кировском районе, а предполагаемого убийцу доставили в отделение.
РЕН ТВ18:47

Подробнее о событии

Полиция обнаружила детские вещи в районе гибели саратовской школьницы: видео

ТК Звезда21:02

Пропавшая в Саратове девочка найдена мёртвой

News.ru18:11

Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой

РИА Новости21:39

Пропавшая в Саратове девочка найдена мертвой

Вести.Ru19:27

В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки

ТАСС20:09

Более 700 человек ищут пропавшую 9-летнюю девочку в Саратове

РЕН ТВ06:26

В поисках пропавшей девятилетней девочки задействованы сотни человек. Они прочесали несколько районов города, но это не помогло найти школьницу

Версия-Саратов00:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 22:49, Ашберн
Армия и оружие

Госдеп озвучил условия введения санкций против Турции

Госдепартамент США озвучил условия, при которых могут быть введены санкции против Анкары в связи с операцией Турции на севере Сирии.
Экономика сегодня 19:46
Происшествия

Россияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки

Lenta.ru 18:26
Общество

Возраст с согласия: время выхода на пенсию по НПО ограничат сверху

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому получить негосударственную пенсию в рамках добровольного страхования граждане могут по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Известия 17:01
Киберспорт

Call of Duty, берегись. В России вышла PUBG Lite

Пользователи iOS и Android в восторге от Call of Duty Lite Pass теперь доступен для Второго Сезона, и игроки смогут приобрести Lite Pass: Премиум Сезон 2 за 400 L-COIN.
iXBT.com 22:37
Футбол

Сборная Германии упустила победу в товарищеском матче против Аргентины

Красная весна вчера в 17:22
Политика

Названа длительность пресс-марафона Зеленского

Газета.Ru 10:20
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Экономика

AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники

Компания AliExpress планирует открыть в России онлайн-магазин по продаже электроники, сообщает «РБК».
UfacityNews.ru 07:35
Музыка

Хаски выпустил клип в честь дня рождения Путина

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил клип на новую версию песни "Седьмое октября".
Piter.tv вчера в 09:36
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия 05:09
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Политика

На Кубе выбрали первого президента

На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время.
Lenta.ru 14:28
Авто

Daihatsu представит четыре мультяшных концепт-кара

К автосалону в Токио компания Daihatsu подготовила необычную экспозицию. Она включает сразу четыре шоу-кара — один забавнее другого.
Авторевю 08:46
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Футбол

Сборная России разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости 16:38
Политика

Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
Происшествия

Число погибших в ДТП под Калугой увеличилось до пяти

Число погибших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Калужской области увеличилось до пяти человек.
RT на русском 17:21
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Общество

Тимати поздравил L’One с днем рождения, назвав его лживым и пустым

Тимати признался, что терпел и наблюдал за тем, как его друг бегал по журналистам, строя из себя борца за справедливость с узурпаторами из лейбла, хотя перед подписанием взял сутки на изучение своего контракта, знал про все его условия и не стал ничего править.
Телепрограмма вчера в 11:03
Политика

Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США

Газета.Ru 21:05
Происшествия

В Улан-Удэ пешеход снова попал под трамвай

О состоянии пострадавшего не сообщается. Напомним, что это не первый случай в этом году, когда пешеходы попадают под трамвай.
Восток-Телеинформ 21:48
Хоккей

Кучеров набрал 4 очка в победном матче «Тампы» против «Торонто»

Sportbox.RU 21:30
Авто

Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima

На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня 03:33
Космос

Nasa сообщает о приближающихся к Земле восьми астероидах

В официальных источниках NASA упоминается о приближении к поверхности земного шара восьми астероидов.
Planet Today 12:04
Авто

Стартовало производство Nissan Juke нового поколения

На британском заводе Nissan в Сандерленде, после инвестиций в размере 122 млн долларов, стартовало производство кроссовера Juke нового поколения.
За рулем Кубань 10:13
Политика

Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС 17:01
Единоборства

Путину подарили боксерскую перчатку, усеянную бриллиантами

Во время посещения выставки форума «Россия – спортивная держава» Владимир Путин получил подарок – бриллиантовую боксерскую перчатку.
Gorodovoy.spb.ru 13:11
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

РИА Новости 02:46
Наука

Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось

Полистирол регулярно обнаруживали в Мировом океане с 1970-х годов Идея о том, что солнечный свет разрушает пластик, не является чем-то новым.
Индикатор 13:02
ещё по теме
Главное