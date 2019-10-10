Саратовские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 9-летней школьницы. Тело девочки обнаружили в гаражах в Кировском районе, а предполагаемого убийцу доставили в отделение.

с чего всё началось

Пропавшая в Саратове девятилетняя девочка найдена мертвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина.

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