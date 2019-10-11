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Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой. Тело ребенка нашли в Кировском районе города неподалеку от дома школьницы, сообщает РЕН ТВ.
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В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки

Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин. Ранее поисковый отряд "Лиза Алерт" в Саратове сообщил, что поиски пропавшей девочки прекращены.
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