Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин. Ранее поисковый отряд "Лиза Алерт" в Саратове сообщил, что поиски пропавшей девочки прекращены.

с чего всё началось

Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой. Тело ребенка нашли в Кировском районе города неподалеку от дома школьницы, сообщает РЕН ТВ.

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