Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Вологодской области нашли пропавшую два дня назад двухлетнюю девочку

Как сообщает ГУ МСЧ по Вологодской области, состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. По информации СУСК по Вологодской области, в селе Красное Тарногского района 4 сентября около 11 часов на несколько минут в песочнице двухлетнюю девочку оставила мать без присмотра.
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Пропавшая два дня назад в Тарногском районе двухлетняя девочка нашлась живой

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В Вологодской области нашли пропавшую два дня назад двухлетнюю девочку

РИА Новости05:05

Пропавшую под Вологдой девочку нашли рязанские поисковики отряда «Мещера»

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Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

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Найденная двухлетняя Василиса находится в тяжелом состоянии

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Появилось видео спасения Василисы, которую искали под Вологдой два дня

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Более 170 человек ищут пропавшую двухлетнюю девочку под Вологдой

РЕН ТВвчера в 02:30
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Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
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Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов.
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Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье, пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
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Экономика

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РБК 05:00
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Россиян предупредили о росте цен на продукты

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