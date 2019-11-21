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Гаджеты Xiaomi представила в Москве новые смартфоны Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.

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Политика В посольстве отреагировали на сообщения о российском шпионе в Сербии Напомним, ранее сообщалось, что в сети появилась видеозапись, где якобы видно, как российский дипломат вручает сербскому агенту сумку во время встречи в Белграде, позже серб вынимает из нее конверт с деньгами.

Общество Частный детектив из Германии просится на суд по делу МН17 Своё расследование Реш вёл с 2014 года, а через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку и забрала документы по делу, которые детективу до сих пор так и не вернули.

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Футбол «Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» Последняя реконструкция на «Энфилде» прошла в 2016 году, когда вместимость стадиона увеличилась с 45 до 54 тыс. мест после расширения главной трибуны.

Политика Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .

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Общество В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.

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