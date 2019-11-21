Политика

Lenta.ruLenta.ruПропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

Изъятые с украинских кораблей оборудование и оружие являются вещдоками в деле моряков

Коммерсантъ09:53

Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

РИА Новости09:45

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Известия08:02

Адвокат объяснил нехватку оборудования на переданных Украине кораблях

РБК08:41

Россия вернула Украине корабли без оружия и боеприпасов

Интерфакс08:46

Адвокат: оборудование с украинских кораблей приобщено к делу моряков

News.ru08:29

Изъятые с украинских кораблей оборудование и оружие являются вещдоками в деле моряков

ТАСС07:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 20:36, Ашберн
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус

Discover24 03:00
Общество

В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами

На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
РИА Новости 19:50
Общество

Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
РИА Новости 11:00
Фигурное катание

В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
Кривое-зеркало.ру 17:40
Происшествия

Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона

Газета.Ru 17:57
Общество

Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
RT на русском 12:26
Происшествия

Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе

Накануне утром, 21 ноября, в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) поступило сообщение о том, что в селе Красногорск умер четырехмесячный ребенок.
ТИА Острова 19:30
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM 10:58
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Российская газета 17:28
Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей

18 ноября 2019 года Россия вернула корабли Украине. Они должны прибыть в Одессу не позднее 21 ноября.
News.ru вчера в 08:37
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T

Компания Xiaomi анонсировала в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, оснащённый 108-мегапиксельной камерой, и Redmi Note 8T — нового представителя семейства смартфонов Redmi.
3DNews 15:10
Происшествия

Росприроднадзор проверил артель после прорыва дамбы под Красноярском

Росприроднадзор завершил проверку золотодобывающей артели ООО «Сисим», в техническом водоёме которой в октябре прорвало дамбу.
RT на русском 08:02
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Происшествия

Найденная в выгребной яме 9-летняя девочка на Кубани впала в кому

Московский Комсомолец 05:51
Технологии

В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов

ФАН вчера в 19:25
Общество

Назван простой способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Включение в рацион бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний.
Известия 13:14
Происшествия

Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 12:29
Шоу-бизнес

Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна

ФедералПресс 18:57
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском 06:14
Политика

МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса

Министерство иностранных дел Боливии выразило протест правительству Мексики, в котором обвинило экс-президента Эво Моралеса в деятельности, несовместимой со статусом беженца.
РИА Новости 20:27
Хоккей

Кучеров травмировался в матче с «Сэнт-Луисом»

ГЛАС.RU 19 ноября в 23:51
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы

Uznayvse.ru 15:04
Футбол

УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.
Gazeta.SPb 03:33
Политика

Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Газета.Ru 20:23
Шоу-бизнес

Лобода показала подписчикам идеальный шпагат

В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
WomanHit.ru 03:03
Игры

В PlayStation Store стартовала «Чёрная пятница»: The Outer Worlds, Borderlands 3 и другие

В PlayStation Store стартовала «Чёрная пятница», которая продлится полторы недели — до 3 декабря.
Игромания.ру 19:47
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 01:47
Авто

Новый Chevrolet Trailblazer оценили дешевле Tracker

Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.
Новые автомобили 10:38
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное