Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессПрополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса

Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций. По его словам, иммунную систему укрепляет настойка прополиса. Он рекомендовал ее использовать во время пандемии коронавируса, передает радио Sputnik.
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с чего всё началось

Врач назвал народное средство, великолепно укрепляющее иммунитет

Коронавирус нового типа, как и любой другой вирус, атакует иммунитет человека. Среди средств, укрепляющих иммунную систему, врач-кардиолог Владимир Хорошев назвал настойку прополиса.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Врач назвал простой способ укрепить иммунитет в условиях пандемии

ТК Звездавчера в 20:26

Врач назвал укрепляющее иммунитет средство в период пандемии

Известиявчера в 23:07

Врач посоветовал укреплять иммунитет прополисом

ФАНвчера в 21:02

Россиянам назвали недорогое средство для укрепления иммунитета при эпидемии

Lenta.ru02:11

Врач посоветовал укреплять иммунитет настойкой прополиса

News.ruвчера в 19:50

Врач назвал недорогой способ укрепить иммунитет

РИА Новостивчера в 19:00

Врач назвал народное средство, великолепно укрепляющее иммунитет

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Общество

Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
РИА Новости 02:07
Происшествия

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
RT на русском 03:12
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Энергетика

Трамп пригрозил высокими пошлинами на нефть

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.
РИА Новости вчера в 20:04
Гаджеты

Обновление Windows 10 привело к очередным проблемам у пользователей

Речь идет о пакете обновлений «Десятки» KB4541335, выпущенном 25 марта. Обновление не является обязательным для установки.
RuNews24.ru вчера в 20:34
Экономика

Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли

Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
ГЛАС.RU 02:31
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Авто

Появились фото новой «Волги» на базе Aurus

В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 14:40
Общество

Россияне старше 65 лет смогут получить больничный для самоизоляции

Работающие россияне старше 65 лет, находящиеся в самоизоляции, смогут получить больничный в период с 6 по 19 апреля.
Вечерняя Москва 03 апреля в 06:22
Шоу-бизнес

Брухунова рассказала, как родители относятся к ее браку с Петросяном

RuNews24.ru вчера в 03:12
Общество

У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус

У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20 граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.
Интерфакс вчера в 22:47
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 03 апреля в 04:45
Шоу-бизнес

Алена Шишкова назвала Викторию Боню психически нездоровой

Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении инъекциями красоты.
StarHit.ru 04 апреля в 06:30
Экономика

Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина

В 2019 году реальные доходы россиян показали незначительную положительную динамику (+0,8), но из-за глубокого падения в предыдущие годы доходы россиян по итогам 2019 года остаются ниже уровня 2014 года на 7,5%. В 2020 году реальные доходы населения вновь снизятся, прогнозируют эксперты.
РБК 02:00
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Экономика

РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
РИА Новости 03:20
Происшествия

В Курске умер пациент с подозрением на коронавирус

В Курской области скончался пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 03:19
Происшествия

Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске

Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
РБК 03:13
Экономика

СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса

В новом плане нет «серьезных денежных мер поддержки бизнеса», утверждают собеседники издания.
РБК 00:45
Общество

Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:37
Общество

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ФАН вчера в 17:43
Экономика

Региональный подход: как власти помогут бизнесу во время пандемии

Аналитический центр «Эксперт Юг» предлагает вам подборку материалов о том, как на Юге региональные власти отреагировали на просьбы бизнеса о помощи.
Эксперт ЮГ 04 апреля в 07:48
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
Коммерсантъ 03:03
Происшествия

В Барнауле ребенок заразился коронавирусом

Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок, сообщил в понедельник во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 03:17
Общество

Число заболевших коронавирусом на Ставрополье выросло до 20

В крае предприняты все меры для сдерживания распространения инфекции, люди, имевшие контакты с больными, также взяты под контроль и изолированы, их пробы исследуются на наличие Covid-19.Те же меры принимаются и к тем, кто возвращается из заграницы.
Московский Комсомолец 01:21
Общество

Роспотребнадзор выявил основной способ передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ToDay News Ufa вчера в 10:15
Общество

В Роспотребнадзоре не увидели взрывного роста заражения коронавирусом

Попова подчеркнула, что сдерживать распространение коронавируса удается благодаря мерам самоизоляции.
РБК вчера в 08:07
Экономика

В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 04 апреля в 00:56
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