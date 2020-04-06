Коронавирус
ФедералПрессПрополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса
Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций. По его словам, иммунную систему укрепляет настойка прополиса. Он рекомендовал ее использовать во время пандемии коронавируса, передает радио Sputnik.
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с чего всё началось
Коронавирус нового типа, как и любой другой вирус, атакует иммунитет человека. Среди средств, укрепляющих иммунную систему, врач-кардиолог Владимир Хорошев назвал настойку прополиса.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом
В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
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Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
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Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.
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Обновление Windows 10 привело к очередным проблемам у пользователей
Речь идет о пакете обновлений «Десятки» KB4541335, выпущенном 25 марта. Обновление не является обязательным для установки.
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Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
Общество
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В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
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Работающие россияне старше 65 лет, находящиеся в самоизоляции, смогут получить больничный в период с 6 по 19 апреля.
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Брухунова рассказала, как родители относятся к ее браку с Петросяном
Общество
У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус
У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20 граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова назвала Викторию Боню психически нездоровой
Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении инъекциями красоты.
Экономика
Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина
В 2019 году реальные доходы россиян показали незначительную положительную динамику (+0,8), но из-за глубокого падения в предыдущие годы доходы россиян по итогам 2019 года остаются ниже уровня 2014 года на 7,5%. В 2020 году реальные доходы населения вновь снизятся, прогнозируют эксперты.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
Экономика
РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
Происшествия
В Курске умер пациент с подозрением на коронавирус
В Курской области скончался пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Происшествия
Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске
Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
Экономика
СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса
В новом плане нет «серьезных денежных мер поддержки бизнеса», утверждают собеседники издания.
Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Экономика
Региональный подход: как власти помогут бизнесу во время пандемии
Аналитический центр «Эксперт Юг» предлагает вам подборку материалов о том, как на Юге региональные власти отреагировали на просьбы бизнеса о помощи.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
Происшествия
В Барнауле ребенок заразился коронавирусом
Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок, сообщил в понедельник во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Общество
Число заболевших коронавирусом на Ставрополье выросло до 20
В крае предприняты все меры для сдерживания распространения инфекции, люди, имевшие контакты с больными, также взяты под контроль и изолированы, их пробы исследуются на наличие Covid-19.Те же меры принимаются и к тем, кто возвращается из заграницы.
Общество
Роспотребнадзор выявил основной способ передачи коронавируса
Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В Роспотребнадзоре не увидели взрывного роста заражения коронавирусом
Попова подчеркнула, что сдерживать распространение коронавируса удается благодаря мерам самоизоляции.
Экономика
В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.