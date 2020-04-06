Коронавирус нового типа, как и любой другой вирус, атакует иммунитет человека. Среди средств, укрепляющих иммунную систему, врач-кардиолог Владимир Хорошев назвал настойку прополиса.

с чего всё началось

Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций. По его словам, иммунную систему укрепляет настойка прополиса. Он рекомендовал ее использовать во время пандемии коронавируса, передает радио Sputnik.

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