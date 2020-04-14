Коронавирус
ИзвестияПропуск хода: как штрафуют водителей в условиях пандемии
Госавтоинспекция призвала автовладельцев воздержаться от пользования личными транспортными средствами. Между тем именно личный автомобиль многие считают самым безопасным транспортом в условиях пандемии.
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с чего всё началось
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры Столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, могут ждать серьезные проблемы. К борьбе с нарушителями режима самоизоляции власти Москвы собираются подключить дорожные камеры.Коммерсантъ13:45
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Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
Discover24 13:01
Общество
Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
Общество
Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом
Китайские медэксперты, которые прибыли в Россию для помощи в борьбе с распространением коронавируса, оценили меры, которые приняли власти РФ.
Piter.tv 11:26
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Общество
В МегаФоне разъяснили недоразумение с номером для получения пропусков
В МегаФоне во вторник уточнили, что не получали запросов от правительства Подмосковья касательно организации услуги на номер 0250.
Газета.Ru 07:15
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Авто
Fisker Ocean получит спецверсию для спасателей и военных
Новая версия Fisker Ocean будет создана для экстремальных поездок.
32CARS.ru 15:02
Экономика
На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия
Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.
ТАСС 14:34
Общество
Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме
Metaratings 05:12
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Хоккей
Слепышев и Окулов продлили контракты с ЦСКА
Официальный сайт ХК ЦСКА сообщил о продлении контрактов с нападающими Антоном Слепышевым и Константином Окуловым.
Советский спорт 09:13
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров.
РБК 16:15
Экономика
Бизнес попросил выдать россиянам продовольственные карточки
Из-за коронавируса министерство промышленной торговли России попросили реализовать программу продуктовых карточек.
ФедералПресс 12:11
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
Общество
Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля
В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
Гаджеты
Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон
Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+.
Piter.tv 04:00
Здоровье
Врач объяснил интерес Запада к российским аппаратам ИВЛ
Врач-инфекционист Георгий Викулов объяснил в интервью изданию NationNews, почему российские аппараты ИВЛ оказались эффективнее зарубежных аналогов.
Петербургский дневник вчера в 10:37
Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Космос
В небе над Благовещенском столкнулись звезды
Робот-телескоп, установленный в Благовещенском педуниверситете, в День космонавтики зафиксировал очень мощное взрывоподобное явление.
Российская газета вчера в 03:14
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Происшествия
В Астраханской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Астраханской области во вторник, сообщает управление администрации губернатора региона.
РИА Новости 14:49
Гаджеты
Bloomberg: Apple выпустит четыре новых iPhone
Осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G, сообщает Bloomberg на источники, знакомые с планами компании.
Дождь вчера в 15:28
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
Общество
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах
Сервис «Яндекс.Карты» начал показывать размер очередей в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Дождь 05:31
Общество
ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден
Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
Здоровье
В Петербурге коронавирусом могут переболеть до 120 тысяч человек
Экспертная группа подготовила отчет, в котором изложен прогнозы развития ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Маяк (г. Сосновый Бор) 11:16
Кино
Опубликован трейлер сериала «Водоворот»
Inc-news.ru 14:57
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек
В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия 17:08
Политика
В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса
В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости 15:42
Армия и оружие
На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота в Крыму
Военкор опубликовал техническое задание, составленное для украинской воинской части На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота России в Крыму.
SM News вчера в 10:33