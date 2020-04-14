Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры Столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, могут ждать серьезные проблемы. К борьбе с нарушителями режима самоизоляции власти Москвы собираются подключить дорожные камеры.

с чего всё началось

Госавтоинспекция призвала автовладельцев воздержаться от пользования личными транспортными средствами. Между тем именно личный автомобиль многие считают самым безопасным транспортом в условиях пандемии.

Пропуск хода: как штрафуют водителей в условиях пандемии

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