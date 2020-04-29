Коронавирус
Вести.RuВласти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
Для борьбы с распространением коронавируса цифровые пропуска для езды по Москве на автомобиле, общественном транспорте или такси заработали в столице с 15 апреля и должны были действовать до 30 апреля. Но теперь указом Сергея Собянина режим самоизоляции продлен до 11 мая 2020 года.
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Пропуска для поездки на работу будут автоматически продлены до 4 мая
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 06:55
Сергей Собянин: Все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая
Агентство Москвавчера в 06:56
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
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