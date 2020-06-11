с чего всё началось

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.

Общество В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50. 7

Общество В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина. 16

Общество В Нижегородской области отменят QR-коды QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин. 3

Экономика ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 148

Здоровье Большое количество больных коронавирусом выявлено в Крыму За сутки в Республике Крым зарегистрированы 25 новых зараженных коронавирусом, сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. 31

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2,8K

Футбол Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли на один матч за публикацию в социальных сетях шутливого видео о коронавирусе, сообщает Би-би-си.

Экономика Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. 116

Политика Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью. 1

Футбол «Оренбург» расторг контракт с Рогичем «Оренбург» расторг контракт с полузащитником Филипом Рогичем, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.