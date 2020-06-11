Коронавирус
Газета.RuПропуска в Краснодарском крае отменены
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
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— С нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить, — приводит РИА Новости заявление губернатора.Вечерняя Москва07:54
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С 12 июня в Краснодарском крае отменяются ограничения на передвижение между муниципалитетами
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