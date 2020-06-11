Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПропуска в Краснодарском крае отменены

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
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— С нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить, — приводит РИА Новости
 заявление губернатора.
Вечерняя Москва07:54

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В Краснодарском крае отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами

КП - Кубань07:39

С 12 июня в Краснодарском крае отменяются ограничения на передвижение между муниципалитетами

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На Кубани отменили красные пропуска и сняли карантинные посты

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В Краснодарском крае отменили красные пропуска

Кубанские новости05:44

На Кубани с 12 июня отменяют пропускной режим на передвижение между муниципалитетами

ТАСС06:01

В Краснодарском крае отменили красные пропуска

Кубань 2406:12
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Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Общество

В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

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Общество

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QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
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Здоровье

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Прирост в 10 человек показал Михайловский район.
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10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него.
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Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

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СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
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Происшествия

В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

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Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова

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ФедералПресс 01:13
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Здоровье

Большое количество больных коронавирусом выявлено в Крыму

За сутки в Республике Крым зарегистрированы 25 новых зараженных коронавирусом, сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
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Футбол

Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе

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Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

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Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
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Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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