Коронавирус

Вести ФМВести ФМПропуска в Москве и Подмосковье введут поэтапно

Аналогичные меры принимают и в Подмосковье. Режим пропусков в регионе будет вводиться поэтапно. Со следующей недели в Московской области вводятся усиленные наряды полиции, Росгвардии, ГИБДД – они будут задавать вопросы гражданам о целях выхода из дома.
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Андрей Воробьев
Режим пропусков будет вводиться поэтапно — мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу uslugi.mosreg.ru, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться.
— Андрей Воробьев, российский политикКоммерсантъ вчера в 14:13

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