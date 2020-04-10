Режим пропусков будет вводиться поэтапно — мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу uslugi.mosreg.ru, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться.

Аналогичные меры принимают и в Подмосковье. Режим пропусков в регионе будет вводиться поэтапно. Со следующей недели в Московской области вводятся усиленные наряды полиции, Росгвардии, ГИБДД – они будут задавать вопросы гражданам о целях выхода из дома.

Пропуска в Москве и Подмосковье введут поэтапно

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