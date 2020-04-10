Коронавирус
Вести ФМПропуска в Москве и Подмосковье введут поэтапно
Аналогичные меры принимают и в Подмосковье. Режим пропусков в регионе будет вводиться поэтапно. Со следующей недели в Московской области вводятся усиленные наряды полиции, Росгвардии, ГИБДД – они будут задавать вопросы гражданам о целях выхода из дома.
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Режим пропусков будет вводиться поэтапно — мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу uslugi.mosreg.ru, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться.
— Андрей Воробьев, российский политикКоммерсантъ вчера в 14:13
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В Москве вводят пропускной режим
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Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
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В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 09 апреля в 04:27
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Сегодня, 10 апреля, Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) представило две новых тест-системы, одна из которых как раз и определяет наличие в крови человека антител к коронавирусу.
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300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»
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Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Тюмени
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Авто
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