Коронавирус
Эхо МосквыВ Подмосковье вводится пропускной режим
Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков. Губернатор Андрей Воробьев сказал, что жителям, отправляющимся на работу или намеренным поехать в Москву, нужно будет зарегистрироваться на сайте uslugi.mosreg.ru и получить пропуска там.
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Режим пропусков будет вводиться поэтапно — мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу uslugi.mosreg.ru, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться.
— Андрей Воробьев, российский политикКоммерсантъ вчера в 14:13
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Воробьев рассказал о поэтапном введении пропускного режима в Подмосковье
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