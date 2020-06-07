В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.

с чего всё началось

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. Близкий к столичным властям источник издания рассказал, что об отмене пропусков может быть объявлено уже завтра, 8 июня.

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

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