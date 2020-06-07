Коронавирус

ВедомостиВедомостиПропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. Близкий к столичным властям источник издания рассказал, что об отмене пропусков может быть объявлено уже завтра, 8 июня.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось

В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня

В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.
РБК03:24

Подробнее о событии

В Мосгордуме заявили, что не определяют порядок отмены пропусков

РИА Новости06:27

РБК: Москва отменит пропуска с 14 июня. Если Собянин не передумает

Фонтанка.Ру04:48

Стало известно о планах властей Москвы отменить цифровые пропуска

Lenta.ru04:00

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуска

Коммерсантъ04:13

СМИ сообщили о возможной отмене пропусков в Москве

Московский Комсомолец04:00

В Мосгордуме не располагают сведениями о возможной отмене пропусков с 14 июня

Говорит Москва05:19

В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня

РБК03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Интерфакс 07:34
23
Шоу-бизнес

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
18
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
206
Экономика

Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
12
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
553
Политика

В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске

Российская газета 04:08
952
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,7K
Общество

Власти Нью-Йорка отменили комендантский час

News.ru 08:19
Происшествия

Двое жителей Михайловки Волгоградской области умерли от коронавируса

Число умерших пациентов с коронавирусом в Волгоградской области за сутки увеличилось на два, сообщает оперативный штаб.
МТВ онлайн 08:50
3
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
617
Политика

Турция с 10 июня возобновит международное авиасообщение

Внутренние перелёты возобновлены 1 июня. Авиасообщение с Россией может быть восстановлено с середины июля, полагают турецкие власти.
News.ru 04 июня в 10:59
49
Общество

Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — раскрыл детали собеседник агентства.
Lenta.ru 05:51
54
Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Газета.Ru вчера в 01:58
378
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 05 июня в 09:30
4
Общество

В России продлили срок подачи документов в колледжи

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
30
Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
1
Шоу-бизнес

Мексиканский шторм выгнал Наталью Андрейченко из дома

Актриса театра и кино Наталья Андрейченко вынуждена была покинуть свой дом, который находится в Мексике, на побережье Карибского моря.
iReactor 08:33
1
Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Происшествия

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске

Известия 08:23
Общество

В Сочи из-за жары в 37 градусов объявили экстренное предупреждение

Температура воздуха в Сочи сегодня достигнет 37 градусов, в городе объявили экстренное предупреждение.
Российская газета 08:56
Общество

В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса

В Петербурге за сутки подтверждено 55 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета вчера в 05:37
76
Авто

Назвали дату продаж нового Haval H6

Как стало известно, новое поколение кроссовера Haval H6 дебютирует на китайском рынке в июле, а продажи новинки стартуют уже в августе.
Тарантас Ньюс вчера в 23:57
1
Общество

Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу

Министерство здравоохранения Бразилии скрыло со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Reuters.
Ведомости 04:56
45
Армия и оружие

Российская ЧВК Вагнера ускорила прием сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии

Один из бывших членов ЧВК сказал журналистам, что впервые отправили сирийцев в Ливию в прошлом году.
Эхо Москвы 09:02
Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
133
Происшествия

В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции

Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
РИА Новости 08:08
28
Политика

МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском вчера в 15:45
Шоу-бизнес

«Милашки»: нежное фото дочерей Лободы очаровало фанатов

Сегодня артистка выложила в личном блоге снимок, на котором младшая дочь Тильда нежно обнимает и целует старшую сестру — дочь Светланы — Еву.
7Дней.ру 08:30
Наука

Нашли на Земле место с самым чистым воздухом

На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:29
52
Здоровье

Почти лидер: Украина заняла второе место по онкозаболеваниям в Европе

В Международный день людей, переболевших раком, Центр общественного здоровья Минздрава Украины заявил, что «незалежная» занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.
Rusvesna.su 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное