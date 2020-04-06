Коронавирус

РБКРБКВ Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Пропуск будет представлять собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг.
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с чего всё началось
"Пропуск - это СМС, подтверждающее право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте
 правительства.
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