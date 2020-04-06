Коронавирус
РБКВ Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Пропуск будет представлять собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг.
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Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Политика
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Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Общество
Банки попросили снять запреты в регионах на посещение отделений
Чтобы решить проблему, следует признать посещение отделений или банкомата обоснованной причиной для выхода на улицу, считают банкиры.
Общество
В Татарстане усилят контроль за нарушителями режима самоизоляции
Президент Татарстана подписал указ, расширяющий круг должностных лиц, которые могут штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
Политика
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора выразили настрой на укрепление координации по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
Экономика
ФАС сообщила о жалобах на подорожание лимонов и чеснока
Россияне стали жаловаться на подорожание лимонов, имбиря и чеснока.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
Экономика
Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса
Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Режим изоляции не повлияет на работу крупных производств Подмосковья
Как рассказал в беседе с РБК губернатор столичного региона Андрей Воробьев, заводы крупнейших международных брендов, функционирующих в Москве, не будут прибегать к карантинным мерам и отправлять всех сотрудников в самоизоляцию.
Политика
В Кремле отреагировали на закрытие границ российских регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают позицию премьера Михаила Мишустина, который считает, что руководство некоторых российских регионов приняло чрезмерные меры в борьбе с коронавирусом, перекрыв внутренние границы.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Армия и оружие
В ОПК рассказали о трансформации подводных лодок «Ясень»
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» под названием «Казань» прошла модернизацию, ее длина стала меньше головного корабля.
Общество
В России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек.
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Общество
Назван эффективный способ профилактики коронавируса
Как считает Горелов, в вопросе создания вакцины против коронавируса Россия окажется интегрирована в мировое пространство, сообщает «Рен ТВ».
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Здоровье
Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок
Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок.
Технологии
Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ
Mail.ru представила обновленный мессенджер ICQ New, созданный на базе популярного десять лет назад мессенджера ICQ.
Здоровье
Кубанский главврач описал страшную смерть от коронавируса
Главный врач первой краевой больницы и академик РАН Владимир Порханов описал смерть от коронавируса. Медик призвал людей отсидеться дома.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Гаджеты
В сети опубликовали эскизы четырехкамерного iPhone 12 Pro
В Instagram аккаунте conceptsiphone опубликовали эскизы нового телефона iPhone 12. Об этом рассказали на сайте «iXBT.com».
Армия и оружие
Экспериментальный Су-37 шокировал Запад
Как вспоминает "Российская газета", в июне 1995 г. на авиасалоне в Ле-Бурже "тридцать первый" затмил своими выступлением МиГ-29 и Су-35 (Су-27М).
Общество
В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
Политика
Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России
Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
ЖКХ
В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому
Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Футбол
«Зенит» договорился с футболистами о снижении зарплат
Руководство "Зенита" и футболисты клуба договорились о снижении зарплаты на время приостановки чемпионата России.