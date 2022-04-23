Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора».
Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат ФРГ (DIHK) Мартин Ванслебен в интервью изданию Deutschlandfunk заявил, что у страны нет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители.
Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования вывели из строя логистический терминал на аэродроме возле Одессы, в котором хранилось иностранное военное оборудование.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по состоянию дел на 21 апреля ей известно о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения, обнаруженного у детей в 12 странах, включая Великобританию, Испанию, Израиль и США.
Выступая на митинге своих сторонников в округе Делавэр, штат Огайо, бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал недавние необъяснимые действия и речевые ошибки президента США Джо Байдена "движением США в ад", сообщает РИА "Новости".
Генеральный секретарь экономического совета при германском Христианско-демократическом союзе (ХДС) Вольфганг Штайгер допустил, что введение Европой эмбарго на ресурсы из России теоретически может обернуться выгодой для Москвы.