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Пропускной пункт в Курской области вновь подвергся обстрелу со стороны Украины

Пропускной пункт на российско-украинской границе в Глушковском районе в Курской области в субботу подвергся обстрелу из минометов со стороны Украины, сообщил
 в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
ТАСС
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора».
НТВ
В результате обстрелов никто не пострадал.
РБК
Пропускной пункт в поселке Теткино Глушковского района подвергался обстрелу со стороны Украины 24 февраля и 29 марта.
ТАСС

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