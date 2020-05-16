Общество
Интерфакс - РоссияПропускной режим отменен в Астраханской области
Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями в Астраханской области сохраняется. По данным министерства здравоохранения Астраханской области, в регионе зарегистрировано 1 тыс. 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Игорь Бабушкин рассказал о сотруднике администрации, заразившемся коронавирусом
Блокнот Астрахань 06:28
В Астраханской области отменена часть ограничений при пандемии коронавируса
Астраханские новости06:09
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Происшествия
Прокуратура Владимирской области добилась перерасчета выплат медикам
Прокуроры во Владимирской области добились перерасчета размера выплат медикам за работу с зараженными коронавирусом, сообщила прокуратура региона в субботу.
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru вчера в 09:00
Политика
В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
В Приморье за сутки выявили 87 носителей коронавируса
Владивосток, 16 мая 2020, 09:46 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте регионального правительства.
REGNUM 02:46
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей
Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Моя Москва.онлайн 10:04
Общество
Осипов пока не начал подбор своих заместителей в Забайкалье
Осипов направил в заксобрание законопроект, предполагающий появление в структуре региональных органов госвласти заместителей губернатора, назначение которых не потребует согласование с депутатами и которые будут получать зарплату на уровне заместителей председателя правительства или больше них.
Чита.Ру 02:08
Происшествия
Группа документалистов погибла в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:26
Политика
Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар
Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста.
Российская газета 19:31
Футбол
«Челси» готов продать пятерых игроков ради трансферов Чилвела и Санчо
Ради трансфера двух игроков "аристократы" собираются продать целую группу своих футболистов: Эмерсона, Миши Батчуайи, Маркоса Алонсо, Тимуйе Бакайоко и Давиде Дзаппакосту.
Sport.ru 05:13
Политика
Киев выберет представителей Донбасса для переговоров
В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак.
Газета.Ru 11:15
Общество
Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями
Интерфакс вчера в 11:32
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок
Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
Политика
Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер из-за коронавируса
Экс-сенатор Совета Федерации от Удмуртии и бывший руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов умер в результате заражения коронавирусом.
РБК 16:50
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
Здоровье
ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00
Театры
Театральные премьеры в Петербурге перенесли на полгода
Генеральный директор театра музыкальной комедии в Петербурге Юрий Шварцкопф сообщил, что все премьеры театра перенесли на полгода.
АиФ Санкт-Петербург 10:42
Космос
В США перенесли следующий этап лунной программы
Руководство NASA приняло решение отложить запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS).
Русская Планета 09:24
Общество
В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам
Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
Футбол
Салах получал предложение от мадридский «Реала» в 2018 году
Предложение о переходе в мадридский «Реал» в 2018 году получал Мохамед Салах, 16 мая сообщает «OnTime Sports».
ИА Красная Весна 21:16
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо вчера в 03:56
Здоровье
12 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
14 мая в Амурской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, пять - в Шимановске, по одному - в Тынде, Белогорске, Свободном и Прогрессе.
Телепорт 14 мая в 03:12
Общество
Дрозденко принял решение снова закрыть «Меги» в Ленобласти
Известно, что решение о закрытии "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" было принято из-за несоблюдения санитарных норм владельцами ТЦ. Также речь ведется о посетителях, которые не хотят соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
iReactor 13:41
Киберспорт
Newbee опровергла обвинения в участии в договорных матчах
Киберспортивная организация Newbee, которая ранее была отстранена из-за участия в договорных матчах в Dota 2, не собирается признавать свою вину.
Metaratings 05:06
Общество
Поселок Ягодное в Магаданской области закрыт на карантин
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление регионального правительства о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории поселка Ягодное в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
MagadanMedia.ru 05:22
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
Наука
Установлена причина разрушения картины Мунка «Крик»
Картина «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка начала разрушаться из-за высокой влажности в воздухе, сообщили ученые.
Взгляд.ру 11:33
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40