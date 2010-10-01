Общество

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияПропускной режим отменен в Астраханской области

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями в Астраханской области сохраняется. По данным министерства здравоохранения Астраханской области, в регионе зарегистрировано 1 тыс. 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Семь главных решений оперативного штаба Астраханской области

Каспий.Инфо11:00

Игорь Бабушкин выступил с обращением к астраханцам

Южная Волна07:37

Игорь Бабушкин рассказал подробности о снятии ограничений

Астрахань.Ру06:18

Игорь Бабушкин рассказал о сотруднике администрации, заразившемся коронавирусом

Блокнот Астрахань 06:28

В Астраханской области отменена часть ограничений при пандемии коронавируса

Астраханские новости06:09

Игорь Бабушкин не исключил новых жестких ограничений

Арбуз06:47

Астраханцы вышли на 1-й этап отмены ограничений

Астрахань 2409:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru вчера в 08:40
694
Армия и оружие

В Сирии установили памятную табличку в честь лётчика Романа Филипова

RT на русском вчера в 23:55
2
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 07:13
3,8K
Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
754
Политика

Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
РИА Новости 05:58
2,7K
Политика

Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины

РИА Новости 12:31
48
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
871
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
1
Общество

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
Lenta.ru 14:18
6
Экономика

Банк России сообщил о снижении сбережений россиян

Если раньше россияне хранили деньги на счетах в банках и наличность примерно в равных пропорциях, то в 2019 году граждане России практически отказались от накопления наличных рублей.
Капитал страны вчера в 11:35
720
Здоровье

На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
720
Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 13 мая в 10:41
47
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
2,3K
Спорт

Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса

Трагическая новость пришла из московского баскетбольного клуба ЦСКА 16 мая. В возрасте 44-х лет скончался врач армейцев Роман Абжелилов.
Газета.Ru 14:23
11
Музыка

Первый канал транслирует шоу «Евровидение 2020. Европа зажигает свет»

Ревизор.ру 06:53
27
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
421
Культура

Наташа Королёва о состоянии Заворотнюк: «Настя идёт на поправку»

Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идёт на поправку. Мы желаем ей здоровья, — рассказала певица в эфире телеканала «Россия 1».
News.ru 14:25
2
Общество

Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Областная газета 00:22
10
Происшествия

«Укртранснафта» заявила о ликвидации врезки в нефтепровод «Дружба»

АО "Укртранснафта" заявила в субботу о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба" во Львовской области, правоохранители возбудили уголовное дело.
РИА Новости 14:20
1
Происшествия

Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт

Вести.Ru 08:26
8
Футбол

Сергей Семак: «Иностранцам пришлось пожертвовать семьей и возможностью побыть дома»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в прямом эфире на страничке «Матч ТВ» в Instagram поделился мнением о возобновлении чемпионата России.
Матч ТВ 12:58
Общество

Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок

Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
РИА Новости 12:34
10
Здоровье

Академик рассказал, передается ли коронавирус новорожденным

Основатель сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер рассказал, может ли коронавирус передаться новорожденным.
Суть событий 11:27
1
Здоровье

В больнице Бреста лежат 600 человек с пневмонией, у 90 из них — коронавирус

На лечении в больнице находятся 600 пациентов с пневмонией, у 90 из них она вызвана коронавирусной инфекцией.
КП - Беларусь 05:15
Автоспорт

Фернандо Алонсо ведет переговоры с Renault

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу 1 в качестве гонщика Renault.
Autosport.com.ru 14 мая в 03:20
Футбол

Несколько российских клубов заинтересованы в трансфере хавбека «Милана»

Несколько российских клубов заинтересованы в приобретении полузащитника "Милана" Диего Лаксальта, сообщается на официальном сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 14:48
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
682
Общество

ЦОДД призывает москвичей к осторожности из-за сильного ветра

По данным ведомства, 16 и 17 мая в Москве ожидается ветер с порывами до 18 м / с. Кроме того, ЦОДД призывает москвичей оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за опасности распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 13:41
Общество

Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом

Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
492
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
875
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное