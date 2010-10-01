Общество
Интерфакс - РоссияПропускной режим отменен в Астраханской области
Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями в Астраханской области сохраняется. По данным министерства здравоохранения Астраханской области, в регионе зарегистрировано 1 тыс. 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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