Пропускной режим в Приморье пока не вводят

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что в настоящее время на территории края не будет вводиться пропускной режим. Поэтому граждан, находящихся на улице и не имеющих пропуска, пока что штрафовать не будут.