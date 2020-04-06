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Пропускной режим в Приморье пока не вводят
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В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что в настоящее время на территории края не будет вводиться пропускной режим. Поэтому граждан, находящихся на улице и не имеющих пропуска, пока что штрафовать не будут.В источнике
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В Приморье вводят пропускной режим из-за коронавируса

EastRussia 03:42
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Пропускной режим в Приморье пока не вводят

АиФ Владивосток вчера в 19:51
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Вводится ли пропускной режим в Приморье с понедельника

КП - Владивосток вчера в 10:28
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