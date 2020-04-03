Общество
Московский КомсомолецПропускной режим введут в Саратовской области 10 апреля
Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области. Он начнет действовать только 10 апреля, рассказал на заседании оперштаба председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
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Здоровье
ВОЗ предупредила, что здоровым людям носить маски не нужно
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В Италии выявлены странные случаи смерти от коронавируса
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Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
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Закон о "кредитных каникулах" для граждан и бизнеса начнет работу в ближайшие дни.
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Салон рестайлингового Buick Regal лишился традиционного рычага коробки передач, а вместо него появился кнопочный пульт.
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Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»
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Какие предприятия возобновят работу во время самоизоляции в Воронеже
Параллельно сегодня, 3 апреля, правительство региона внесло дополнения в порядок работы предприятий и организаций на ближайший месяц.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Политика
Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Общество
В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет
Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
Общество
У умершей журналистки Анастасии Петровой подтвержден коронавирус
Анастасия Петрова, редактор издания «Деловой интерес», умерла от коронавируса, сообщил пермский минздрав.
Общество
Как вести себя после введения штрафов в Москве. Инструкция
2 апреля вместе с продлением ограничений до 1 мая мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
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Рынок России может покинуть Haval H6
Ранее наш ресурс рассказал, что Haval H6 будет заменен новой моделью, на основе концептуального варианта, представленного в текущем году.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Здоровье
В Приморье умер первый пациент с коронавирусом
Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.
Экономика
В Ростовской области сформулировали меры поддержки экономики региона
Губернатор Ростовской области подписал распоряжение о целом комплексе мер социальной поддержки и поддержки малого и среднего бизнеса.
Общество
В центре Пирогова сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, заболевший коронавирусом, чувствует себя хорошо.