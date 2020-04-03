Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПропускной режим введут в Саратовской области 10 апреля

Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области. Он начнет действовать только 10 апреля, рассказал на заседании оперштаба председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
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