Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыПропускную систему в Москве могут отменить с середины июня

Ранее глава города анонсировал «более радикальные, более серьезные решения» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений. Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля.
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с чего всё началось

В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня

В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.
РБК03:24

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Москва может отменить пропуска с середины июня

Газета.Ru09:25

В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня

РБК03:24

В Мосгордуме не располагают сведениями о возможной отмене пропусков с 14 июня

Говорит Москва05:19

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуска

Коммерсантъ04:13

СМИ сообщили о возможной отмене пропусков в Москве

Московский Комсомолец04:00

Стало известно о планах властей Москвы отменить цифровые пропуска

Lenta.ru04:00

СМИ: власти Москвы пока не обсуждают вопрос отмены пропусков

РИА Новости09:26
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Политика

В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске

Российская газета 04:08
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Политика

Нетаньяху призвал ввести «парализующие» санкции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество к "парализующим" санкциям в отношении Ирана и отметил, что ситуация с коронавирусом не уменьшила решимость Израиля действовать против Тегерана.
РИА Новости 08:00
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Общество

Связанный с Рамзаном Кадыровым самолет прилетел в Европу

Самолет бизнес-класса, которым, по информации СМИ, пользуется глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, прилетел в Базель.
FreeNews-Volga 10:28
Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:16
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Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
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Шоу-бизнес

В Москве простились с Михаилом Кокшеновым

Культуромания 09:00
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
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Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
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Общество

В Совфеде не исключили смерти Скрипалей

Читайте материал: "Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию".
Московский Комсомолец 09:37
Армия и оружие

Пентагон направил вертолеты для разгона протестов в Вашингтоне

Американское издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Пентагон поручил обеспечить «непрерывное присутствие» вертолетов национальной гвардии в Вашингтоне с целью подавления массовых протестов.
Военное дело 10:37
Происшествия

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске. Об этом сообщили в воскресенье, 7 июня, в пресс-службе МЧС России.
Известия 08:23
Шоу-бизнес

Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках

В последнее время Плющенко и Рудковская стараются радовать поклонников необычными и забавными танцами в Instagram и сюжетами для видео.
iReactor 06:10
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Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
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Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
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Авто

Названы лучшие рамные внедорожники до 900 000 рублей

Автоэксперты изучили отечественный авторынок и составили рейтинг самых лучших рамных внедорожников стоимостью до 900 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 05:36
Футбол

«Локомотив» и «Динамо» 7 июня проведут товарищеский матч

RT на русском 09:11
Политика

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
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Политика

США обвинили Китай в саботаже разработки вакцины от коронавируса

Скотт считает, что Китай стремится не дать США разработать вакцину из-за того, что он является противником не только американцев, но и демократии во всем мире.
ФедералПресс 09:25
Экономика

Работу турбаз планируют возобновить в Якутии

Работу туристических баз могут разрешить в республике с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на Іпsтадrам и.о. первого зампредседателя правительства региона Кирилла Бычкова.
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Общество

В Нью-Йорке отменен комендантский час

Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru вчера в 03:59
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Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 05 июня в 12:54
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Космос

«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия вчера в 21:02
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Здоровье

Врачи дали рекомендации россиянам на время жары

Российские врачи рассказали о правилах питания и занятия спортом во время летней жары.
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Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой

Lenta.ru 08:16
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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Происшествия

Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня

Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях и СМИ, на которой неизвестный лежит на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, а его ноги упираются в звезду, где горит Вечный огонь.
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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов в предгорной зоне, сообщает администрация города.
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Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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