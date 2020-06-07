Коронавирус
Эхо МосквыПропускную систему в Москве могут отменить с середины июня
Ранее глава города анонсировал «более радикальные, более серьезные решения» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений. Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля.
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с чего всё началось
В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.РБК03:24
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Российская газета 09:25
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«Локомотив» и «Динамо» 7 июня проведут товарищеский матч
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Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
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Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня
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Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
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