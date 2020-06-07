В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.

с чего всё началось

Ранее глава города анонсировал «более радикальные, более серьезные решения» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений. Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля.

Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня

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