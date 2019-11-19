Происшествия

Вести.RuВести.RuОхранник колледжа в Благовещенске арестован на два месяца

Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал охранника ЧОПа "Сириус-А" Олега Ермолова на два месяца. Когда в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент устроил стрельбу, именно Ермолов был на посту.
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Суд заключил под стражу охранника после стрельбы в колледже в Благовещенске

ТАСС19:57

В Благовещенске заключен под стражу охранник, пропустивший в колледж стрелка

Амур.инфо20:04

Охранник благовещенского колледжа взят под стражу на два месяца

Амурская правда19:58

Охранника амурского колледжа, где произошла стрельба, арестовали на два месяца

ИА Порт Амур20:08

Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Коммерсантъ19:57

Суд арестовал охранника ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска

RT на русском19:53

Суд арестовал охранника после стрельбы в благовещенском колледже

РИА Новости19:52
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
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