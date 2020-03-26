Коронавирус

Live24Live24Проработать господдержку общепита поручило Правительство

По результатам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением заболевания коронавирусом нового типа были приняты решения относительно разработки целого ряда специальных мер государственной поддержки сферы общепита и сферы услуг.
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с чего всё началось
Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа
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Газета.Ru01:43

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Кабмин РФ поручил проработать господдержку общепита

Известия02:35

Правительство разработает меры поддержки сферы общепита и услуг

Московский Комсомолец02:11

Правительство поддержит сферы общепита и услуг

Газета.Ru01:43

Власти РФ задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости

Интерфакс01:57

Кабмин срочно затребовал план поддержки сферы общественного питания и услуг

News.ru01:54

Дистанционная работа, отмена развлечений, поставка тестов в регионы: новый пакет мер от кабмина

Вести.Ru01:59

Кабмин поручил проработать господдержку общепита и владельцев коммерческой недвижимости

ТАСС01:16
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Экономика

Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
НТВ вчера в 10:20
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Максимальный штраф для граждан-нарушителей карантина в России составит 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч, для организации — один миллион.
Lenta.ru 11:47
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл посоветовала фильм, который стоит посмотреть людям, сидящим на карантине.
Piter.tv 05:46
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

Глава Челябинской области назвал основную версию ЧП в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об основной версии взрыва в доме в Магнитогорске.
RT на русском 13:46
Футбол

Умер бывший тренер сборной Франции

Бывший тренер сборной Франции Мишель Идальго умер в возрасте 87 лет, сообщает Get French Football News.
Евро-футбол.ру 12:26
Общество

Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США

Московский Комсомолец 03:22
Происшествия

Трехлетняя девочка умерла в детсаду в Санкт-Петербурге

В детском саду Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело.
Известия 09:11
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Здоровье

О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников

В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Live24 вчера в 04:38
Армия и оружие

Российские вирусологи прибыли в Италию для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи приехали в итальянский Бергамо, чтобы принять участие в борьбе с коронавирусом.
News.ru вчера в 19:01
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных

Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.
Общественная служба новостей 10:07
Общество

Губернатор Воронежской области – воронежцам: «Лучше дома»

Воронеж, 26 марта 2020, 19:07 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с обращением к жителям региона 26 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 12:07
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 03:10
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Политика

Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
RT на русском 11:12
Культура

Звезда «Клана Сопрано» Марк Блум умер от коронавируса

Американский актер театра, кино и ТВ Марк Блум умер от коронавируса на семидесятом году жизни 26 марта.
Российская газета 14:05
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка. Об этом она написала на странице в Instagram.
Lenta.ru 14:01
Общество

МВД РФ приостанавливает личный приём граждан в связи с коронавирусом

Москва, 26 марта 2020, 18:47 — REGNUM Личный приём граждан приостанавливает МВД РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в России.
REGNUM 11:47
Общество

Около 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся дома

Около 100 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве проходят лечение на дома, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 12:36
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Происшествия

В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя

Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
BFM.ru 00:29
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС вчера в 02:55
Шоу-бизнес

Задела за живое: Степаненко заставила сильно нервничать Петросяна

Evo-rus.com 08:41
Общество

Борис Акунин заразился коронавирусом

Известный писатель Борис Акунин сообщил на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом.
ТАСС 11:04
Здоровье

В Вологодской области объявлен карантин по коронавирусу

Губернатор области Олег Кувшинников сегодня на заседании оперативного штаба объявил в регионе карантин.
Медиа-Центр 35media.ru 11:53
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru 24 марта в 22:39
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