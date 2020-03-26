Коронавирус
Live24Проработать господдержку общепита поручило Правительство
По результатам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением заболевания коронавирусом нового типа были приняты решения относительно разработки целого ряда специальных мер государственной поддержки сферы общепита и сферы услуг.
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с чего всё началось
Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.Газета.Ru01:43
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Экономика
Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам
Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
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За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл посоветовала фильм, который стоит посмотреть людям, сидящим на карантине.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Происшествия
Глава Челябинской области назвал основную версию ЧП в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об основной версии взрыва в доме в Магнитогорске.
Футбол
Умер бывший тренер сборной Франции
Бывший тренер сборной Франции Мишель Идальго умер в возрасте 87 лет, сообщает Get French Football News.
Общество
Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США
Происшествия
Трехлетняя девочка умерла в детсаду в Санкт-Петербурге
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Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
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О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников
В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Армия и оружие
Российские вирусологи прибыли в Италию для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи приехали в итальянский Бергамо, чтобы принять участие в борьбе с коронавирусом.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных
Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.
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Губернатор Воронежской области – воронежцам: «Лучше дома»
Воронеж, 26 марта 2020, 19:07 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с обращением к жителям региона 26 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Политика
Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
Культура
Звезда «Клана Сопрано» Марк Блум умер от коронавируса
Американский актер театра, кино и ТВ Марк Блум умер от коронавируса на семидесятом году жизни 26 марта.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка. Об этом она написала на странице в Instagram.
Общество
МВД РФ приостанавливает личный приём граждан в связи с коронавирусом
Москва, 26 марта 2020, 18:47 — REGNUM Личный приём граждан приостанавливает МВД РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в России.
Общество
Около 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся дома
Около 100 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве проходят лечение на дома, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Происшествия
В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя
Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Общество
Борис Акунин заразился коронавирусом
Известный писатель Борис Акунин сообщил на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом.
Здоровье
В Вологодской области объявлен карантин по коронавирусу
Губернатор области Олег Кувшинников сегодня на заседании оперативного штаба объявил в регионе карантин.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.