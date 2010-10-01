Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что строительство трассы от Казани до Екатеринбурга находится "в предпроектной проработке".

Проработка проекта трассы Казань-Екатеринбург начнется в 2020 году

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