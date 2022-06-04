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Пророссийские власти Херсонской области исключили скорый референдум

Вопрос о проведении референдума в Херсонской области пока не стоит на повестке дня, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».
РБК
"Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона. О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня", — сказал Стремоусов.
РИА Новости
"После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее", — подчеркнул Стремоусов.
РИА Новости
Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что Москва не сомневается в возможности жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей самостоятельно определить судьбу своих регионов.
Известия

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Пророссийские власти Херсонской области исключили скорый референдум
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