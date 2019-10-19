Происшествия

Вести.RuВести.RuЧисло жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна. Еще 19 человек обратились за помощью к медикам, четверо из них госпитализированы.
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Выплаты семьям погибших при прорыве дамбы оцениваются более чем в 25 млн рублей

ТАСС05:11

Прорыв дамбы в Красноярском крае: обновленные данные от МЧС

Вести.Ru04:23

Глава Роструда направился в Красноярский край после прорыва дамбы

Московский Комсомолец04:56

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15

РБК04:17

Число жертв прорыва дамбы под Красноярском увеличилось до 6 человек

РЕН ТВвчера в 21:35

Что случилось этой ночью: суббота, 19 октября

Интерфакс01:04

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 15

РИА Новости03:59
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Происшествия

Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
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