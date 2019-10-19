Происшествия
Свободная ПрессаПрорыв дамбы в Красноярском крае: поиски пропавших возобновлены
В Красноярском крае спасатели возобновили поисковую операцию на месте разрушения дамбы. В результате ЧП погибло 15 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.
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В Красноярском крае спасатели продолжили поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы на реке Сейба
КП - Красноярсквчера в 21:56
Поисково-спасательные работы в Красноярском крае, где прорвало дамбу, приостановлены
Накануне.Ruвчера в 15:02
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