Происшествия

Свободная ПрессаСвободная ПрессаПрорыв дамбы в Красноярском крае: поиски пропавших возобновлены

В Красноярском крае спасатели возобновили поисковую операцию на месте разрушения дамбы. В результате ЧП погибло 15 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.
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