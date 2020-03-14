с чего всё началось

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к новому коронавирусу, которое блокирует инфекцию, и оказались близки к созданию вакцины против болезни, сообщает NOS. Профессор клеточной биологии Франк Гросвельд рассказал, что антитела к коронавирусу удалось обнаружить впервые.

Прорыв в создании лекарства от коронавируса совершили в Нидерландах

Музыка Умер музыкант, основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж Британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет от лейкемии, передает газета The Guardian.

Происшествия Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье достигло пяти Еще у одного жителя Подмосковья подтвердилось заражение коронавирусом, число заболевших увеличилось до пяти, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Экономика Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.

Здоровье Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.

Общество Футболист Тарасов назвал оскорбляющих Терешкову «недалекими лицемерами» Футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов выступил в поддержку депутата Госдумы и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина.

Общество Трое россиян заразились коронавирусом на территории России По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.

Технологии В WhatsApp появилась функция удаления сообщений В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса.

Политика Координационный совет по борьбе с коронавирусом создается в России В субботу, 14 марта, глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о создании в нашей стране координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Общество В пермских школах с 16 марта ввели свободное посещение Свободное посещение школ вводится в Пермском крае с 16 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в образовательных организациях региона, сообщила в своем Instagram-аккаунте министр образования края Раиса Кассина.

Политика Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.

Экономика Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье.

Космос В России появится новый космический корабль В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.