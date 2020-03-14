Коронавирус
РЕН ТВПрорыв в создании лекарства от коронавируса совершили в Нидерландах
Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к новому коронавирусу, которое блокирует инфекцию, и оказались близки к созданию вакцины против болезни, сообщает NOS. Профессор клеточной биологии Франк Гросвельд рассказал, что антитела к коронавирусу удалось обнаружить впервые.
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с чего всё началось
Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19, которое блокирует инфекцию, сообщает в субботу, 14 марта, издание NOS.Известиявчера в 21:03
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Умер музыкант, основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж
Британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет от лейкемии, передает газета The Guardian.
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Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз
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Новый «Крик» снимут режиссеры фильма «Я иду искать»
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Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
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По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.
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Marvel приостановила производство сериалов «ВандаВижен» и «Локи»
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В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса.
Политика
Координационный совет по борьбе с коронавирусом создается в России
В субботу, 14 марта, глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о создании в нашей стране координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Общество
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Здоровье
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Общество
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Политика
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Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
Общество
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Экономика
Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье.
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Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
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В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Транспорт
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Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Здоровье
Сергей Собянин призвал жителей столицы не поддаваться панике в связи с распространением коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не поддаваться панике в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Тайшете
Общество
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Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
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Россиян призвали не лечиться алкоголем при ОРВИ и гриппе
При появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ не стоит лечиться алкоголем, заявила главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал более 10 млн просмотров
Как сообщает ToDay News Ufa, видеоклип российской группы Little Big на песню Uno за несколько дней собрал на Ютуб 9,9 млн. просмотров.