Общество

КоммерсантъКоммерсантъПрорыв воды унес жизни 15 старателей

2 фото
Прорыв воды унес жизни 15 старателей Следственный комитет России (СКР) определился с основной версией обстоятельств ЧП, происшедшего в минувшие выходные в Красноярском крае, где из-за разрушения дамбы были смыты дома артельщиков из золотодобывающей компании «Сисим».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дайджест российских СМИ – 18 октября

ПРАЙМ17 октября в 20:31

Энергоцены прирастают Сибирью

Коммерсантъ18:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Армия и оружие

Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей

В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в рамках реализации международного Договора по открытому небу.
Российская газета 18:41
Политика

Что означает пышный прием Путина в Саудовской Аравии и ОАЭ

Восточный колорит, похоже, производит впечатление и на президента: Владимир Путин замечает у гвардейца кинжал необычной формы.
РЕН ТВ 18:20
Политика

Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом

Саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет в Сочи 23 и 24 ноября. В мероприятии примут участие лидеры ведущих стран континента.
Телеканал 360° 19:09
Технологии

Компания Xiaomi представила новый робот-пылесос

Китайский производитель электроники и бытовой техники Xiaomi представил новый робот-пылесос.
Актуальные Новости 05:10
Футбол

Анюкова удалили за удар игрока «Оренбурга»

Metaratings 07:13
Происшествия

СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Армия и оружие

CNN: Трамп играет в «русскую рулетку» в Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал играть в "русскую рулетку", когда вывел войска страны из Сирии.
Газета.Ru 21:26
Происшествия

Четыре человека погибли во время протестов в Чили

Известия 14:56
Футбол

Александр Беленов: Наше поле самое плохое в лиге

Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
Спорт день за днем 10:24
Армия и оружие

Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии

Военная операция Анкары в Сирии продолжится, если США по истечении 120 часов прекращения огня не выполнят своих обязательств по отводу курдских сил из зоны безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье.
РИА Новости 18:49
Политика

Медведев прилетел в Сербию на празднование освобождения Белграда

Lenta.ru вчера в 09:07
Игры

Опубликовано первое реальное фото Sony PlayStation 5

Первое настоящее фото выходящей в 2020 году игровой консоли Sony PlayStation 5 попало в Интернет.
News.ru вчера в 14:17
Экономика

Владимир Ефимов: поступления налогов от УСН в московский бюджет растут

Вице-мэр российской столицы Владимир Ефимов прокомментировал рост поступлений налогов от УСН* в мегаполисе.
Национальные Интересы 15:57
Общество

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Армия и оружие

Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии

Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 08:55
Кино

Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»

Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41
Происшествия

Еще не оправившуюся от тайфуна Японию ждут два новых бедствия

Два новых тайфуна движутся к берегам Японии, где еще не завершена ликвидация последствий наводнений и оползней, вызванных проливными дождями от предыдущего.
РИА Новости 20:44
Теннис

Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля

Коммерсантъ 13:12
Армия и оружие

В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25

Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.
Известия 19:36
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Общество

Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Футбол

Слуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА.
Экономика сегодня 14:11
Общество

Астрологи поделились, какая судьба ждёт представителей знаков Зодиака

Гороскоп на неделю 21 - 27 октября 2019 представил Информинг, сообщает РИА VladNews. Овен Овнов на этой неделе ждут важные дела.
Приморье24 10:12
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Происшествия

Пожилая пара погибла в пожаре ночью в центре Читы

Ночью 20 октября пожар в пятиэтажке на улице Ангарской, 26 в Чите унес жизни пожилой пары.
Московский Комсомолец Чита 20:59
Политика

Die Welt: Путин побеждает без войны

Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета 14:49
Единоборства

После поединка MMA в Сочи завязалась массовая драка

Массовая драка произошла после поединка Али Багаутинова из России и Жалгаса Жумагулова из Казахстана на турнире по смешанным единоборствам ММА Fight Nights Global 95 в Сочи, сообщает 20 октября издание Sport24.
Красная весна 12:37
Происшествия

В Иркутской области пьяный пассажир потребовал прямую линию с Путиным

Мужчина отказывался спуститься вниз до тех пор, пока ему не будет предоставлена прямая связь с президентом РФ Владимиром Путиным или с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Красная весна 11:31
Хоккей

«Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка.
Спорт-Экспресс 00:46
Здоровье

Медики рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем

Некоторые люди даже не осознают, что потребление алкоголя стало проблемой.
Волга-Медиа вчера в 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное