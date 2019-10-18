Общество
КоммерсантъПрорыв воды унес жизни 15 старателей
Прорыв воды унес жизни 15 старателей Следственный комитет России (СКР) определился с основной версией обстоятельств ЧП, происшедшего в минувшие выходные в Красноярском крае, где из-за разрушения дамбы были смыты дома артельщиков из золотодобывающей компании «Сисим».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в рамках реализации международного Договора по открытому небу.
Политика
Что означает пышный прием Путина в Саудовской Аравии и ОАЭ
Восточный колорит, похоже, производит впечатление и на президента: Владимир Путин замечает у гвардейца кинжал необычной формы.
Политика
Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом
Саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет в Сочи 23 и 24 ноября. В мероприятии примут участие лидеры ведущих стран континента.
Технологии
Компания Xiaomi представила новый робот-пылесос
Китайский производитель электроники и бытовой техники Xiaomi представил новый робот-пылесос.
Футбол
Анюкова удалили за удар игрока «Оренбурга»
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Армия и оружие
CNN: Трамп играет в «русскую рулетку» в Сирии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал играть в "русскую рулетку", когда вывел войска страны из Сирии.
Футбол
Александр Беленов: Наше поле самое плохое в лиге
Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
Армия и оружие
Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии
Военная операция Анкары в Сирии продолжится, если США по истечении 120 часов прекращения огня не выполнят своих обязательств по отводу курдских сил из зоны безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье.
Политика
Медведев прилетел в Сербию на празднование освобождения Белграда
Игры
Опубликовано первое реальное фото Sony PlayStation 5
Первое настоящее фото выходящей в 2020 году игровой консоли Sony PlayStation 5 попало в Интернет.
Экономика
Владимир Ефимов: поступления налогов от УСН в московский бюджет растут
Вице-мэр российской столицы Владимир Ефимов прокомментировал рост поступлений налогов от УСН* в мегаполисе.
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Происшествия
Еще не оправившуюся от тайфуна Японию ждут два новых бедствия
Два новых тайфуна движутся к берегам Японии, где еще не завершена ликвидация последствий наводнений и оползней, вызванных проливными дождями от предыдущего.
Теннис
Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля
Армия и оружие
В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25
Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Футбол
Слуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА
Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА.
Общество
Астрологи поделились, какая судьба ждёт представителей знаков Зодиака
Гороскоп на неделю 21 - 27 октября 2019 представил Информинг, сообщает РИА VladNews. Овен Овнов на этой неделе ждут важные дела.
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Пожилая пара погибла в пожаре ночью в центре Читы
Ночью 20 октября пожар в пятиэтажке на улице Ангарской, 26 в Чите унес жизни пожилой пары.
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Единоборства
После поединка MMA в Сочи завязалась массовая драка
Массовая драка произошла после поединка Али Багаутинова из России и Жалгаса Жумагулова из Казахстана на турнире по смешанным единоборствам ММА Fight Nights Global 95 в Сочи, сообщает 20 октября издание Sport24.
Происшествия
В Иркутской области пьяный пассажир потребовал прямую линию с Путиным
Мужчина отказывался спуститься вниз до тех пор, пока ему не будет предоставлена прямая связь с президентом РФ Владимиром Путиным или с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Хоккей
«Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве
«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка.
Здоровье
Медики рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем
Некоторые люди даже не осознают, что потребление алкоголя стало проблемой.