Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПрорыв воды унес жизни 15 старателей

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Прорыв воды унес жизни 15 старателей Следственный комитет России (СКР) определился с основной версией обстоятельств ЧП, происшедшего в минувшие выходные в Красноярском крае, где из-за разрушения дамбы были смыты дома артельщиков из золотодобывающей компании «Сисим».
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Дайджест российских СМИ – 18 октября

ПРАЙМ17 октября в 20:31

Прорыв воды унес жизни 15 старателей

Коммерсантъвчера в 15:21
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Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Игры

Опубликовано первое реальное фото Sony PlayStation 5

Первое настоящее фото выходящей в 2020 году игровой консоли Sony PlayStation 5 попало в Интернет.
News.ru 19 октября в 14:17
Наука

Ученые научились улавливать вредные части диоксида серы

Новый материал может способствовать сокращению выбросов диоксида серы в окружающую среду путем улавливания молекул в специально спроектированных клетках.
Хайтек вчера в 09:36
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Политика

Лавров рассказал о провокациях в дипломатии

14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия вчера в 08:50
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Происшествия

Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 26 человек

Число пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек.
ТАСС вчера в 22:19
Армия и оружие

Российских журналистов пустили на брошенную американскую базу в Сирии

Военное дело 19 октября в 01:44
Армия и оружие

Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД

Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Происшествия

В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи

REGNUM вчера в 22:42
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Армия и оружие

Шойгу: действия Турции в Сирии лишили охраны 12 тюрем с боевиками

Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на форуме по безопасности в Китае: "В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев".
РЕН ТВ вчера в 23:13
Армия и оружие

В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Армия и оружие

Тысячу американских военных перебросят из Сирии в Ирак

В Пентагоне объявили о перебросе военных из Сирии в Ирак. В общей сложности передислокация ожидает около тысячи американских солдат.
Комсомольская правда вчера в 01:40
Общество

Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН вчера в 03:05
Политика

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Экономика

В России анонсировали массовые увольнения

В сентябре в Минфине заявили, что в 2020 году в России стартует реформа в сфере госуправления, в связи с чем за несколько лет будет проведено масштабное сокращение числа госслужащих.
Lenta.ru 00:20
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости вчера в 08:13
Армия и оружие

СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»

Газета.Ru вчера в 20:28
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 19 октября в 05:45
Происшествия

Полиция проводит проверку после обнаружения гильз в центре Саратова

Полиция проводит проверку по факту обнаружения гильз на улице Волжской в центре Саратова, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 19 октября в 10:21
Кино

Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»

RuNews24.ru вчера в 03:57
Общество

«Горіла Хата» — 95-й квартал жёстко постебался над бывшей главой НБУ Гонтаревой

В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
Rusvesna.su вчера в 16:13
Происшествия

В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек

РИА Новости 19 октября в 12:07
Политика

Кадыров пообещал террористам из Сирии места на кладбище

Газета.Ru вчера в 20:12
Политика

Моралес лидирует на выборах президента Боливии

Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре.
ТАСС вчера в 20:21
Экономика

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК 00:00
Экономика

Медведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
ТАСС вчера в 17:03
Авто

Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки

Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили 18 октября в 23:56
Происшествия

Бывший замглавы ЗСЖД оштрафован 2 млн рублей за коррупцию

Как указывается в деле, летом 2018 года обвиняемый через исполнительного директора ООО "Гарант" предложил другому заместителю начальника Западно-Сибирской железной дороги охотничье ружье марки Blaser стоимостью 470 тыс. руб. Взятка предназначалась за заключение с ООО "Гарант" договора аренды принадлежащего РЖД земельного участка, который самовольно заняла компания.
Коммерсантъ Новосибирск 00:13
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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