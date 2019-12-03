Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей». Об этом заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

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