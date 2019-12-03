Политика

REGNUMREGNUMПрорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей». Об этом заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
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Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

REGNUM01:55

Вице-премьер Украины: проект коммюнике «нормандской встречи» не содержит прорывных идей

ТАССвчера в 15:59

В Киеве не увидели «прорывных идей» в коммюнике «нормандской встречи»

Взгляд.рувчера в 18:16

В Киеве рассказали о проекте заявления по итогам встречи в «нормандском формате»

Life.ruвчера в 18:03

Прорывных идей нет: вице-премьер Украины оценил проект «нормандского коммюнике»

Московский Комсомолецвчера в 17:16

В Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки»

РИА Новостивчера в 17:00

На Украине рассказали об итоговом документе встречи в «нормандском формате»

Lenta.ru01:07
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:39, Ашберн
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru 03:51
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Политика

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 02:26
Политика

Власти США пригрозили ввести пошлины на $2,4 млрд на товары из Франции

В USTR заявили, что в ответ США рассматривают возможность ввести 100%-ную пошлину на импорт французских товаров на сумму $2,4 млрд.
Ведомости вчера в 21:26
Происшествия

Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами

Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:18
Происшествия

В Петербурге школьница выжила после падения с 14-го этажа

REGNUM 03:12
Кино

СТС выпускает в эфир ситком «Кухня. Война за отель»

Примечательно, что картина соберет вместе персонажей из сразу двух любимых миллионами зрителей ситкомов — "Кухни" и "Отеля Элеон".
Вокруг ТВ вчера в 08:44
Единоборства

Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
РБК вчера в 08:35
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Общество

Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову

RT на русском 04:01
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

В Татарстане завели дело об убийстве трёх человек, в том числе ребёнка

RT на русском 04:32
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
Общество

Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом

Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
News.ru вчера в 07:14
Экономика

Пакистан вернет России советский долг в $93 млн

Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 05:45
Происшествия

В Испании задержали подозреваемого в убийстве россиянки

ТАСС 04:05
Футбол

Обошёл Роналду: Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в шестой раз стал обладателем этой премии.
News.ru 03:13
Футбол

«Милан»: «Не ведём переговоры с Ибрагимовичем»

Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара опроверг слухи о том, что клуб близок к подписанию шведского форварда Златана Ибрагимовича.
Soccer.ru 01 декабря в 09:36
Технологии

Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
Известия 00:00
Происшествия

Скрывшийся от правосудия экс-глава Минфина Ингушетии задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева, который скрылся от правосудия и был объявлен в федеральный розыск.
News.ru 04:20
Шоу-бизнес

Скандально известная Диана Шурыгина развелась с мужем

Диана Шурыгина, ставшая известной всей стране после серии скандальных телешоу, развелась с мужем.
Аргументы недели вчера в 07:49
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Как рассказывает один из источников РБК, основными направлениями сотрудничества "Росатома" и группы "Дело" станет развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском 01 декабря в 04:42
Экономика

Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год

В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.
REGNUM 04:01
Политика

Зеленский поставил условия для проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев согласится на местные выборы в Донбассе только на основе украинского законодательства.
ИА Новороссия вчера в 03:19
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Финансы

Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов.
Финмаркет вчера в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
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