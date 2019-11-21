Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПрошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга опустилась до минус 7,7 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы. "Ночь на 21 ноября стала самой морозной в Москве с начала нынешней осени", - сказал собеседник агентства.
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Ночь на 21 ноября станет самой морозной в Москве с начала осени

По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на четверг температура воздуха в Москве может опуститься до минус 7-9 градусов, по области - до минус 11 градусов. Ближайшая ночь в столице станет самой морозной с начала этой осени.
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